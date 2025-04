Verissimo, anticipazioni domenica 13 aprile: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Ormai è un appuntamento fisso da anni: il salotto televisivo di Verissimo – condotto da Silvia Toffanin – continua a deliziare i telespettatori con i tanti racconti dei personaggi del mondo dello spettacolo, che scelgono di partecipare al programma per raccontare qualcosa in più su di sé e sulla propria vita lavorativa. Gioie, dolori, confessioni. Si parla proprio di tutto in quello studio, anche perché alla Toffanin va il merito di far sentire sempre a proprio agio i propri ospiti, che hanno la sensazione di essere a casa propria e che riescono quindi a svelare anche i propri pensieri più nascosti. In questo modo esce, da ogni persona, una parte umana che non tutti conoscono.

Verissimo sta andando in onda – durante tutta la stagione televisiva – sia il sabato che la domenica. Dopo la puntata trasmessa di recente, sono spuntate le anticipazioni su chi saranno gli ospiti di domenica 13 aprile.

Domenica 13 aprile: tutti gli ospiti di Verissimo

Silvia Toffanin si è sempre contraddistinta, nel corso degli anni, per la sua sensibilità e anche per la sua leggerezza d’animo. Tra l’altro, la sua personalità è fatta di empatia ed è proprio questo che usa con tutti gli ospiti che vanno da lei. Riesce ad entrare nei racconti di tutti, lasciandosi trasportare dall’emotività e facendo emozionare anche il pubblico a casa. Le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda domenica 13 aprile, sempre su Canale 5 alle ore 16.30, dicono che ad entrare in quel salotto televisivo saranno personaggi che hanno avuto un grande impatto sia nel mondo televisivo che in quello artistico.

La prima a raccontarsi sarà infatti la grande Patty Pravo, vera icona della musica italiana che negli anni ha saputo costruirsi una carriera di tutto rispetto e che è ancora oggi amatissima dal pubblico. Dopo di lei arriverà anche Elisabetta Gregoraci, la showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore che concederà un’intervista molto intensa sulla sua vita e sul suo futuro. Spazio anche ai racconti di Francesca Tocca, che sta ora vivendo un nuovo capitolo della sua vita. La ballerina ha infatti appena concluso – definitivamente – la sua storia con Raimondo Todaro ed è anche tornata a vestire i panni di ballerina professionista nel Serale di Amici. Al talk show parteciperanno anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, la super coppia di professori della scuola di Amici. Arriverà infine – per la prima volta a Verissimo – Licia Colò con il suo racconto di vita, e per l’occasione sarà accompagnata dalla figlia Liala.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 12 aprile 2025

Prima della puntata del talk show domenicale, è andato in onda anche il consueto appuntamento del sabato, che ha dato il benvenuto in studio anche ad altri personaggi del mondo dello spettacolo. Ad esempio è arrivata l’artista Rosanna Fratello, che ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita, ma anche la stilista Carla Gozzi. Per la prima volta in studio, è stata la volta anche del famoso pasticciere Damiano Carrara, che ha conquistato tutti con i suoi dolci americani e che ha partecipato al talk show insieme alla sua bellissima famiglia. Non sono inoltre mancati i racconti dei giovani cantanti LDA e Luk3, provenienti entrambi dalla scuola di Amici. Infine c’è stata un’intervista di coppia a Costantino Vitagliano e alla sua nuova compagna Daphne.