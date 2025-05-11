Verissimo, anticipazioni Domenica 11 maggio: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Siamo arrivati all’ultimo giorno della settimana, la domenica della festa della mamma, e non può mancare Verissimo, il talk amatissimo di Silvia Toffanin che nella puntata di oggi 11 maggio delizierà il pubblico con ospiti incredibili. La conduttrice approfondirà storie e racconti di vita di personaggi famosi non solo nell’ambito dello spettacolo.

Con la promessa di offrire come sempre, forti emozioni, lo show tornerà puntuale su Canale 5 alle 16:30 accogliendo nel suo salotto, ormai familiare ai telespettatori, un volto noto anche dello sport ma anche celebrità della musica e della televisione, che avranno modo di raccontarsi coinvolgendo il pubblico.

La puntata aprirà le danze con un collegamento attesissimo, quello con la campionessa dello sci, Federica Brignone che com’è noto, un mese fa ha avuto un drammatico infortunio in Val di Fassa, che l’ ha costretta a fermarsi. Poi ci sarà Gigi D’alessio e tanti altri.

Tutti gli ospiti di Verissimo di oggi

Federica Brignone, è una degli ospiti della puntata dell’11 maggio di Verissimo. La sciatrice è in fase di riabilitazione e racconterà come sta affrontando questo delicato momento della sua straordinaria carriera. La sportiva racconterà il suo dolore fisico, ma grazie alla grinta che la contraddistingue anche la sua forza mentale e le speranze e i progetti per il futuro.

Sicuramente l’intervento della Brignone sarà uno dei momenti più emozionanti della puntata, perchè sarà presentata non solo una grande campionessa, ma anche una donna che non ha perso la sua determinazione. Non mancherà la musica, quella di Gigi D’Alessio che scalderà lo studio di Canale 5. Il cantautore napoletano ha scelto il programma di Silvia Toffanin per presentate il suo nuovo brano, “Rosa e Lacrime”, fuori dal 9 maggio e già molto apprezzato dai fan. D’Alessio si racconterà a cuore aperto e si parlerà dei suoi 30 anni di carriera.

La musica continuerà ad essere protagonista del pomeriggio con Sandro Giacobbe che ci porterà nel sound degli anni Settanta. il cantante sarà ospite insieme alla moglie Marina per raccontare un momento difficile della sua vita. E poi Red Canzian, storico componente dei Pooh che condividerà le novità sui suoi nuovi progetti che lo rendono sempre protagonista della scena musicale italiana. Sarà l’occasione per ripercorrere anche alcuni momenti significativi della sua lunga carriera e riflettere sull’evoluzione della musica italiana.

Infine si cambierà totalmente registro con Paola Caruso. Dopo la musica infatti il volto di Avanti un altro! racconterà un nuovo capitolo della sua vita, raccontando la sua esperienza personale, anche di mamma, tra i momenti difficili e il desiderio di riscatto. Una testimonianza che promette di essere intensa e coinvolgente. Insomma, anche questa domenica Verissimo ha deciso di rimarcare la sua formula vincente, andando al centro del cuore dei suoi ospiti per regalare un momento di qualità della televisione italiana. Da non perdere.