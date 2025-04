Verissimo, anticipazioni 5 e 6 aprile: interviste e ospiti di Silvia Toffanin

Sabato 5 e Domenica 6 aprile andranno in onda le nuove puntate di Verissimo, che ospiterà in quello studio tanti altri ospiti. Tra l’altro questo è un periodo molto bello per la conduttrice Silvia Toffanin che, oltre ad affrontare una vita lavorativa ricca di successo, continua ad essere una compagna e una mamma molto felice e serena, insieme a Piersilvio Berlusconi e ai loro due figli. La famiglia si è di recente anche trasferita nella nuova maxi villa di Portofino e si sta godendo una nuova quotidianità nel bel mezzo della natura e di fronte a un panorama mozzafiato.

Nel frattempo, molti telespettatori continuano a domandarsi chi arriverà nello studio di Verissimo durante le prossime puntate. Ogni volta ci sono sempre moltissimi ospiti, pronti a raccontarsi e a svelare qualcosa in più sulla propria vita privata e lavorativa. La Toffanin è d’altronde un libro aperto e con lei i personaggi riescono ad essere pienamente sé stessi e a confidare le proprie ansie e i momenti – belli e brutti – che hanno vissuto.

Le anticipazioni di Verissimo: chi saranno gli ospiti

L’episodio di Verissimo – che andrà in onda sabato 5 aprile su Canale 5 – vedrà la partecipazione di numerosi ospiti. Tra i tanti che attraverseranno quello studio televisivo ci sarà in primis Raffaella Mitaritonno, la giovane ballerina reduce della sua esperienza nel talent show Amici di Maria De Filippi. L’ex allieva è infatti stata eliminata dal serale ma, nonostante questo, ha conquistato i cuori di tutti con un talento incredibile ma soprattutto con quella passione che l’ha sempre contraddistinta, tanto che nel corso degli mesi è diventata una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione.

Dopo di lei ci sarà invece Carlos Diaz Gandia, il famoso coreografo diventato noto grazie alla coreografia creata ad hoc per la canzone sanremese Chiamo io, chiami tu di Gaia. In passato lui ha anche creato i balletti di altri artisti italiani, tra cui Mahmood. Sabato 5 aprile arriverà inoltre in studio Alice Campello, la famosa influencer e moglie di Alvaro Morata. Domenica 6 aprile ci saranno invece altre novità, dato che ad entrare in studio sarà Helen Prestes, arrivata seconda in classifica in questa edizione del Grande Fratello. Su quella poltrona la modella affronterà infatti tutto il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia, parlando anche delle difficoltà incontrate e dei legami costruiti con gli altri concorrenti.

La giovane donna parlerà di certo anche della sua relazione con Javier Martinez, sbocciata proprio durante la loro partecipazione al talent. La coppia è infatti stata la più chiacchierata in questi mesi, e il pubblico di Verissimo potrà scoprire quindi qualche dettaglio in più sul loro amore.

A Verissimo arriva anche Ilary Blasi

Sempre durante la puntata di domenica 6 aprile, arriverà in studio Ilary Blasi che si racconterà alla sua amica Silvia Toffanin. Dopo aver ottenuto un grande successo sia con il Grande Fratello Vip che con L’Isola dei Famosi, la Blasi si è detta prontissima per debuttare con il nuovo programma The Couple – Una vittoria per due. Ci sarà quindi un’intervista esclusiva a Verissimo, durante la quale parlerà anche della sua vita privata e della sua storia d’amore con Bastian Muller.