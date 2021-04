Il 24 marzo scorso vi avevamo anticipato la notizia del ritorno di Lorella Boccia sulle reti Mediaset dopo tre anni di lavoro a Discovery. Oggi noi di TvBlog siamo in grado di dirvi qualcosa di più al riguardo. Stando alle informazioni in nostro possesso, infatti, il programma che sancirà il ritorno della Boccia dalle parti del Biscione andrà in onda nella seconda serata di Italia 1 e si intitolerà Venus Club (in alto vi mostriamo in anteprima il logo della trasmissione).

Si tratta di un late show tutto al femminile che sarà registrato nelle prossime settimane a Roma (il promo – che sarebbe stato già realizzato – dovrebbe andare in onda tra qualche giorno). Alla Boccia, lanciata in tv da Maria De Filippi (è stata allieva di Amici e poi co-conduttrice del day-time), Mediaset affiderà quindi il non facile compito di riaccendere la seconda serata della rete ‘giovane’ dell’azienda di Cologno Monzese. Una occasione importante per un volto emergente del piccolo schermo nostrano che in questi anni ha mostrato una promettente ecletticità e una crescita professionale interessante.

Nel curriculum televisivo della Boccia oltre al già ricordato Amici di Maria De Filippi ci sono anche la conduzione di Rivelo su Real Time e di Colorado sempre su Italia 1 al fianco di Paolo Ruffini. Inoltre la Boccia è stata al timone, con Ezio Greggio, del Monte Carlo Film Festival (nel 2018) e ha partecipato al film americano Step Up come unica attrice/ballerina italiana (nel 2013).

All’interno di Venus Club la Boccia incontrerà donne che fanno parte del mondo dello spettacolo (ma non sarebbero da escludere eccezionali partecipazioni al maschile) con l’obiettivo di dare vita ad un vero e proprio late show tutto al femminile.