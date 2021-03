Dopo tre positivi anni a Discovery, dove su Real Time ha condotto il daytime di Amici di Maria De Filippi e il programma di interviste Rivelo, Lorella Boccia sarebbe in procinto di tornare a Mediaset. Ossia nell’azienda nella quale ha iniziato, quando nel 2012 faceva parte proprio della scuola di Amici, categoria danza.

Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, la Boccia sarebbe vicina all’accordo con il Biscione per la conduzione in solitaria di un nuovo show, che molto probabilmente sarà collocato nella fascia di seconda serata. Quasi sicuramente il programma sarà proposto su Italia 1, rete sulla quale Lorella Boccia in passato ha affiancato Paolo Ruffini alla conduzione di Colorado. Non è tuttavia da escludere che il nuovo titolo della Boccia venga testato su Canale 5, ormai da tempo orfano di vere seconde serate.

La Boccia dovrebbe debuttare già nelle prossime settimane, sicuramente prima del periodo estivo. L’obiettivo è, evidentemente, quello di ottenere poi la riconferma per la stagione autunnale, consolidandosi magari in futuro come volto di rete.

Nel curriculum della Boccia c’è anche la co-conduzione della serata evento Monte Carlo Film Festival accanto a Ezio Greggio (nel 2018) e la partecipazione al film americano Step Up come unica attrice/ballerina italiana (nel 2013). Insomma, dopo gli exploit di Stefano De Martino e di Diana Del Bufalo, un’altra ‘amica’ di Maria De Filippi sembra avere tutte le carte per ritagliarsi un posto importante sul piccolo schermo nostrano. Un anno e mezzo fa, intervistata proprio da TvBlog, spiegò con chiarezza quale fosse il suo obiettivo: