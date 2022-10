Un momento di gelo e stupore collettivo quello verificatosi domenica pomeriggio a Domenica In nel corso dell’intervista a Kim Rossi Stuart. Un passaggio rapidissimo, inserito all’interno di un faccia a faccia tra Mara Venier e l’attore, che però non è passato inosservato agli spettatori più attenti.

Presente in trasmissione per la promozione di Brado, film di cui è regista che uscirà il 20 ottobre, Rossi Stuart ha ripercorso la sua lunga carriera, aprendosi a racconti e ricordi, spesso inediti per chi – come lui – non è solito concedersi ai riflettori.

Tutto liscio e in discesa, fino a quando proprio la data di uscita nelle sale della pellicola ha risvegliato la curiosità della Venier, che nello stesso giorno compirà gli anni.

“Il 20 è il giorno del mio compleanno”, ha confidato, per poi fare riferimento ad un’altra ricorrenza. “Tra l’altro il 20 ottobre è una data che fa parte un po’ della tua vita”. Di fronte allo stupore dell’ospite (“perché, che altro è successo?”), la padrona di casa è entrata nel dettaglio, visibilmente spiazzata: “Esce il film e credo che il tuo papà se ne sia andato il 20 ottobre. L’ho letto su internet, mi aveva colpito molto quella cosa lì”.

L’attore a quel punto ha negato, alludendo ad una presunta fake: “No, no, ma quante ne scrivono…”.

Di fronte al disorientamento, in molti hanno tuttavia consultato i motori di ricerca, per valutare un eventuale errore della Venier, salvo poi scoprire che la citazione della coincidenza era esattissima. Giacomo Rossi Stuart è infatti scomparso il 20 ottobre 1994 e tra pochi giorni ricorreranno i ventotto anni dalla morte.

A meno di un refuso collettivo, è ipotizzabile una distrazione del regista, magari tradito da problemi di acustica in studio.