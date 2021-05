Questa sera allo Stadio Pier Luigi Penzo sull’Isola di Sant’Elena andrà in scena Venezia-Cittadella, il ritorno della finale del playoff della Serie B di calcio. In palio c’è la promozione in Serie A. Si parte dal successo del Venezia maturato nella partita di andata.

Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai2 (e in live streaming su RaiPlay), ma sarà proposto anche su Dazn, titolare dei diritti tv della Serie B.

Il calcio di inizio è fissato per le ore 21.15 (inizialmente era previsto per le 21.30, ma è stato anticipato su richiesta del prefetto per permettere eventuali festeggiamenti senza violare il coprifuoco.). Sugli spalti non ci saranno i tifosi, una parte dei quali probabilmente seguirà la sfida fuori dallo stadio.

Una tra Venezia e Cittadella l’anno prossimo giocherà in Serie A, come faranno Empoli e Salernitana, già direttamente promosse.

Ricordiamo che il Venezia nei preliminari dei playoff ha battuto il Chievo e poi il Lecce, mentre il Cittadella ha superato Brescia e Monza. Stasera la sfida finale.

In caso di parità tra andata e ritorno, a qualificarsi sarà la squadra col maggior numero di punti ottenuti durante la stagione regolare: in questo caso il Venezia è in vantaggio grazie ai suoi 59 punti, contro i 57 del Cittadella. Questo significa che gli uomini di Venturato dovranno vincere con due o più gol di scarto.

Il calcio giocato tornerà sulla tv generalista (su Canale 5 – ma anche su Sky) sabato sera con la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea. Ieri, invece, si è disputato l’ultimo atto dell’Europa League (in diretta su Tv8, oltre che su Sky), con il Villarreal che ha avuto la meglio sul Manchester United soltanto ai calci di rigore.