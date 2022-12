Andrà in onda questa sera, 29 dicembre 2022, sul canale Nove, il film evento “Falegnami & Filosofi“, in prima serata, a partire dalle 21.25. Dopo il racconto a puntate che si è dipanato sulla piattaforma streaming discovery+ in occasione della partenza del loro viaggio musicale, Francesco De Gregori e Antonello Venditti sono protagonisti in tv con il lungometraggio realizzato in collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City, che mostra la magia e il ‘dietro le quinte’ di un tour leggendario che sta conquistando l’Italia.

Il viaggio esclusivo di Falegnami & Filosofi riunisce insieme i filmati delle prove in sala, accompagnate dalla band che integra elementi che collaborano da anni con i due cantautori romani, a contenuti inediti registrati pendante il live allo Stadio Olimpico di Roma, prima tappa del tour che ha rimesso insieme sullo stesso palco, dopo 50 anni, questi due giganti della musica italiana. Non mancheranno i più grandi successi di Venditti e De Gregori, ripresi anche nel film. Da Viva l’Italia a Unica, da Rimmel a Ricordati di me passando per Sempre e per sempre, Generale, La donna cannone, Grazie Roma, Alta marea, Notte prima degli esami, La leva calcistica della classe ’68, il racconto esteso e arricchito del “cantiere” musicale dei due artisti alla prese con gli arrangiamenti delle loro canzoni più famose, in una lunga storia di amicizia e complicità musicale.

Non sarà semplicemente un documentario ma mostrerà anche i momenti più intimi e personali dei due cantautori, in grado di conquistare sold out e di dare vita a un tour indimenticabile per il grande pubblico. Oltre agli spazi dell’Atlantico di Roma, dove per settimane i due si sono ritrovati per provare e scegliere i pezzi da inserire nel repertorio del loro tour, “Venditti & De Gregori – Falegnami & Filosofi” mostra il “riscaldamento” nei camerini e nel backstage allo Stadio Olimpico, oltre alle immagini dei due brani live sul palco Roma Capoccia e Bomba o non bomba.