Debutterà domani, martedì 12 dicembre 2023, Vele all’orizzonte, il nuovo programma di Sportitalia dedicato al mondo della barca a vela. La partenza è fissata per le ore 21.00. Alla conduzione del format, prodotto da Lab Communication, ci saranno Fabio Portesan, Marina Leva e Fabrizia Santarelli.

Vele all’orizzonte, cos’è il programma di Sportitalia

Fabio e Marina dal 2017 vivono a bordo di una barca con i loro tre figli, dopo aver lasciato il posto fisso, scegliendo di navigare lungo il Mediterraneo alla scoperta di posti incantevoli, per poter raccontare storie avvincenti e ben lontane dalla routine quotidiana che avevano vissuto fino a quel momento. I due, rispettivamente ex informatico ed ex store manager, fino ad oggi avevano affidato al loro canale Youtube (Valeila Sail) il racconto di questo viaggio ricco di sorprese e curiosità. E adesso esportano il format in tv, confezionando una trasmissione in onda ogni martedì sera sul canale 60 del digitale terrestre.

Nel cast anche la modella Fabrizia Santarelli

Accanto a Fabio e Marina, alla conduzione, ci sarà Fabrizia Santarelli, modella e volto di Sportitalia, che ha all’attivo partecipazioni in programmi di Canale5 come Avanti un altro! e L’Isola dei famosi e nella miniserie Storia di una famiglia perbene. Abbandonato il tacco 12 delle passerelle, Fabrizia accompagnerà la famiglia Portesan in questo programma televisivo che porterà il pubblico alla scoperta dei segreti della barca a vela.

Nel dettaglio, in ogni puntata, il pubblico potrà immergersi nel mondo della vela, esplorando le sue sfaccettature ancora sconosciute a gran parte del pubblico, attraverso interviste esclusive ad addetti ai lavori e non. La prima stagione di Vele all’orizzonte è composta da quattro episodi della durata di 25 minuti e comincia da Porto Azzurro, situato sulla costa dell’Isola d’Elba e bagnato dal Canale di Piombino. A firmare la regia la trasmissione è Roberto Lattanzi ed è prodotta da Lab Communication.