Da una settimana ormai non si parla d’altro che de Il mondo al contrario. Si tratta del libro del generale Roberto Vannacci, militare di lungo corso ed ex responsabile dell’Istituto Geografico Militare dopo le sue affermazioni su gay, migranti, femministe, vegani e altre categorie.

Nonostante le moltissime critiche – il ministro della Difesa Guido Crosetto ha aperto una indagine in merito – il libro è schizzato in vetta alle classifiche Amazon dei più venduti (si parla di 20.000 copie). La televisione non se lo è lasciato sfuggire, col generale che si è concesso a qualche talk show come Zona Bianca.

Il militare nel libro inoltre se l’è presa anche con Non sono una signora, il drag show di Alba Parietti andato in onda su Rai 2 questa estate con lusinghieri responsi Auditel. Secondo Vannacci il programma “esalta l’omosessualità”. A Filorosso, il talk show di Manuela Moreno, ha risposto Alba Parietti, che naturalmente ha difeso a spada tratta la sua creatura.

Parietti ha sottolineato come Non sono una signora non abbia scandalizzato nessuno, rivelandosi uno show per famiglie.

La conduttrice ha dichiarato:

“Io chiedo a Vannacci quando nelle altre trasmissioni la fluidità viene derisa, in tantissime trasmissioni ci sono personaggi che si travestono in modo macchiettistico e fanno la stessa cosa, lì va bene, perchè in qualche maniera c’è una sorta di derisione. Quando viceversa, in qualche maniera il mondo delle drag, che è un mondo che esiste da sempre, un mondo che è un movimento anche di artisti viene rappresentato degnamente allora in questo caso diventa una cosa scandalosa”.

La soubrette aggiunge che nessuno dal Governo ha mai contestato i contenuti del programma. Peccato che lo show non avrà una seconda edizione, dato che non rispecchierebbe la nuova linea editoriale.

A Non sono una signora hanno preso parte diversi vip del mondo dello showbiz come Rocco Siffredi, Stefania Orlando, Enzo Paolo Turchi, Roberta Capua, Gianpaolo Gambi, Andrea Lo Cicero, Francesco Oppini, Patrizio Rispo, Costantino Vitagliano, Gigi & Ross. Questi ultimi sono stati i vincitori della prima e finora ultima edizione del drag show che ha visto nel team investigativo le cantanti Cristina D’Avena e Sabrina Salerno, l’ex nuotatore Filippo Magnini e la discografica Mara Maionchi. A sostituire quest’ultima nel corso della finale la mitica Amanda Lear, che ha ravvivato ulteriormente il clima con le sue battute.