Era il 2021 quando Raidue mandò in onda la prima stagione de I casi della giovane Miss Fisher: ora, a tre anni di distanza, la serie tv torna sui piccoli schermi italiani con la seconda stagione, in onda da venerdì 14 giugno 2024, alle 21:20. Seconda e ultima stagione, per ora, dal momento che ad oggi non ci sono notizie di nuovi episodi in arrivo. Intanto, però, godiamoci questo nuovo tuffo nella Malbourne degli anni Sessanta: per saperne di più, proseguite nella lettura!

I casi della giovane Miss Fisher, episodi

Prima puntata, 14 giugno 2024

“Progetto di morte”

La mattina dopo una festa, l’architetto che avrebbe dovuto ridisegnare la casa di Peregrine e la sua amante vengono trovati morti. Peregrine e James tentano di ripercorrere i movimenti dei partecipanti alla festa.

“Briciole di morte”

Peregrine inizia a rendersi conto che lei e James hanno piani diversi per il loro futuro insieme. Peregrine va sotto copertura alla scuola di assistenti di volo per risolvere l’omicidio di una donna.

I casi della giovane Miss Fisher 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue li manda in onda due per volta per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 5 luglio.

I casi della giovane Miss Fisher, il cast

Geraldine Hakewill è Peregrine Fisher, la protagonista, giovane nipote di Phyrne (protagonista a sua volta della serie tv madre) scopre di avere lo stesso talento della zia nelle investigazioni;

la protagonista, giovane nipote di Phyrne (protagonista a sua volta della serie tv madre) scopre di avere lo stesso talento della zia nelle investigazioni; Joel Jackson è il detective James Steed, con cui Peregrine intreccia una relazione;

con cui Peregrine intreccia una relazione; Catherine McClements è Birdie Birnside;

Toby Truslove è Samuel Birnside, fratello di Birdie;

fratello di Birdie; Louisa Mignone è Violetta Fellini;

Greg Stone è il Capo Ispettore Percy Sparrow;

Katie Robertson è l’agente di Polizia Fleur Connor;

Madeline Davies è Linda Wade.

Di cosa parla I casi della giovane Miss Fisher?

"I casi della giovane Miss Fisher" dal 14 giugno, il venerdì alle 21.20, la Seconda Stagione in Prima Visione Assoluta su #Rai2 e #RaiPlay#MissFisher Posted by Rai2 on Tuesday, June 11, 2024

La serie è ambientata a Melbourne, negli anni Sessanta: la giovane Peregrine è la nipote di Phyrne Fisher, tenace investigatrice scomparsa in un misterioso incidente aereo. Peregrine è cresciuta in campagna, ma si sposta nella metropoli australiana dove decide di reclamare l’eredità della zia: scopre ben presto di aver ereditato da Phyrne anche la curiosità e il talento nel risolvere misteri e delitti.

Miss Fisher-Delitti e misteri

La serie tv è il sequel di Miss Fisher-Delitti e misteri, andata in onda dal 2012 al 2015 in Australia e trasmessa da Raidue dal 2013 al 2016. La serie madre è ambientata negli anni Venti ed ha come protagonista l’investigatrice Phryne Fisher (Essie Davis). Nel 2020 è stato anche realizzato un film, “Miss Fisher e la cripta delle lacrime”, andato in onda su Raidue nel 2021.

I casi della giovane Miss Fisher 3 ci sarà?

No, al momento dall’Australia non giungono notizie circa una terza stagione della serie.

Dove vedere I casi della giovane Miss Fisher?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere I casi della giovane Miss Fisher su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.