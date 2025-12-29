Vanessa Scalera lascia Imma Tataranni? Le parole dell’attrice

Ospite dell’evento di presentazione delle nuove fiction Rai per il 2026, Vanessa Scalera ha parlato dell’ultima stagione di Imma Tataranni, la serie che l’ha resa una delle protagoniste più amate dal pubblico. Con una certa emozione, Vanessa ha confermato che questo sarà il suo ultimo capitolo nei panni di Imma, ma ha anche lasciato intendere che la storia potrebbe proseguire, forse con nuovi volti. L’attrice si è resa disponibile alla stampa e ha rilasciato diverse dichiarazioni, dove ha elogiato la fiction che negli ultimi anni ha conquistato la prima serata Rai.

Imma Tataranni è tra i prodotti di punta della rete di stato, sin da debutto ha ottenuto l’attenzione del pubblico e si è rivelata vincente. Narrazione fluida e coinvolgente, Imma ha conquistato gli spettatori grazie al suo modo di fare fuori dalle righe, diretta, e determinata a risolvere ogni caso, ma a modo suo. Al centro della scena anche un matrimonio in bilico e un ruolo di madre non consono. Inoltre la relazione con il giovane carabiniere ha reso il personaggio ancora più complesso. La Scalera ha ammesso che interpretare Imma le ha regalato tantissime emozioni, e le ha dato modo di conoscere molte persone:

“E’ un pezzetto di vita importante, professionale, sentimentale. Ci sono stati compagni, i miei compagni d’avventura, insomma, gli attori con cui ho recitato, che sono diventati anche dei carissimi amici. Insomma, è un pezzetto di strada importante che abbiamo fatto insieme, quindi lo porterò sempre dentro di me, no?. Ha dichiarato a Superguidatv. L’attrice ha poi aggiunto che nel corso delle varie stagioni, nonostante le diverse vicissitudini, Imma non è mai cambiata: “Imma non è cambiata. Poi sarebbe anche ingiusto far cambiare i personaggi. I caratteri non cambiano.”

Vanessa Scalera lascia Imma Tataranni: “Per me sì, però poi che ne so…”

A quanto pare la prossima stagione di Imma Tataranni sarà l’ultima per Vanessa Scalera. L’attrice ha palesemente affermato che il suo percorso nella serie è finito, anche se lascia aperta la possibilità che la fiction possa avere un’altra stagione, ma senza di lei: “Per me sì, però poi che ne so, magari ci saranno persone, non lo so. Diciamo che non posso dirvi nulla, però per me sì, ma potrebbe continuare anche con altre persone, non lo so, non lo so. Non mi fate queste domande imbarazzate.”

La Scalera ha poi difeso il suo personaggio da chi sottolinea che l’assenza di Alessio Lapice ha reso la serie emotivamente meno coinvolgente, l’attrice è convinta che non si può limitare il vissuto dell’iconico sostituto procuratore solo alla storia d’amore: “Alessio è stato il protagonista maschile di questa serie, è uno dei più importanti, è un amico. Però l’Imma Tataranni ha anche tanto altro, il racconto, i racconti che continuiamo a mettere in scena, il rapporto che lei ha con tutti gli altri. Ridurlo soltanto a racconto sentimentale mi pare impoverire un po’ questi otto anni.”

“Sono grata a Imma Tataranni”, la dichiarazione di Vanessa Scalera

In diverse occasioni Vanessa Scalera si è detta grata a Imma Tataranni, è un personaggio che le ha dato la popolarità televisiva e che ha sentito subito suo. Ha infatti rivoluzionato la sua vita professionale perché le ha permesso di mostrare il suo talento. Tuttavia non ha cambiato il suo modo di essere e il suo carattere:

“Io non è che sono cambiata con l’Imma Tataranni, il mio carattere è sempre quello. Sicuramente il personaggio che mi ha cambiato la vita professionale a cui sono grata, quello sì, però io non sono cambiata.”