Vanessa Scalera: età, marito e figli, studi, vita privata. Tutto sull’attrice di Imma Tataranni

Vanessa Scalera è oggi la protagonista di Imma Tataranni, fiction Rai di successo. L’attrice ha conquistato la popolarità proprio grazie al ruolo del sostituto procuratore di Matera, ma ha alle spalle una carriera che vanta collaborazioni con artisti di spessore e grandi registi. Nata a Mesagne nel 1977, Vanessa ha manifestato sin da piccola una certa attitudine per la recitazione, ha poi studiato teatro a La Scaletta, scuola prestigiosa diretta da Antonio Pierfederici.

Il debutto sul set avviene nei primi anni ottanta quando prende parte a L’amico di tutti con Johnny Dorelli e Il Collezionista con Laura Lattuada e Giancarlo Zanetti, dove dimostra di avere un particolare talento nonostante i ruoli marginali. Nel 2009 recita nel film Vincere di Marco Bellocchio, pellicola che segna il suo debutto al cinema. Anche Marco Tullio Giordana si accorge di lei e la vuole nel cast di Lea, lavoro per la televisione. Recentemente ha recitato in Diamanti: Ferzan Ozpetek l’ha scelta per il film, che si è rivelato un successo.

Vanessa si è sempre dedicata alla recitazione in modo totalitario. Si impegna in ogni ruolo con passione e spesso ha dimostrato di identificarsi con il personaggio. Ha dato a Imma Tataranni intensità e voce, e ha reso il ruolo reale e coinvolgente anche per il pubblico, tanto che la serie è stata un grande successo ed è prossima a debuttare con una nuova stagione. Per l’attrice spesso vita privata e lavoro sono andati di pari passo, e in diverse interviste ha rivelato di aver fatto anche alcune rinunce personali per realizzarsi sul set.

Vanessa Scalera vita privata: marito e figli

La 44enne è legata da diversi anni a Filippo Gili, attore e regista teatrale. I due hanno rapporto consolidato e si amano molto. Entrambi molto impegnati con il loro lavoro ad oggi non pensano di convolare a nozze, e non hanno figli. Tengono alla loro privacy e non appaiono spesso in pubblico insieme. Nonostante la popolarità stanno lontano dal gossip e preferiscono non conquistare le prime pagine.

Vanessa ha più volte ribadito di non somigliare per niente a Imma Tataranni, è un personaggio molto distante dal suo modo di fare: “Io ho i capelli scuri e lisci. Lei li porta rossi e scarmigliati. Sono la mia maschera. Odio i suoi colori sgargianti, non mi vestirei mi come Imma. Non ho tutti i suoi spigoli. Abbiamo in comune solo la passione per la cucina e un’ottima memoria.“ L’attrice tuttavia riconosce che le ha cambiato la vita, le ha permesso di uscire dall’ombra: ora ha l’opportunità di selezionare copioni e ruoli, cosa che prima del successo della serie non succedeva.

Imma Tataranni. un successo non prevedibile

Vanessa Scalera ha più volte ribadito di non avere il volto adatto per la prima serata della Rai, sceglierla per il ruolo di Imma è stato coraggioso, ma alla fine si è rivelato vincente. L’attrice ha poi ammesso che nessuno poteva prevedere che Imma potesse avere un successo così grande, il pubblico ha gradito la serie sin dalle prime puntate:

“Nessuno poteva immaginare che Imma avrebbe avuto un’accoglienza talmente trionfale dal pubblico. Il personaggio del Pm è stato un volano per la mia carriera. Sono uscita dalla nicchia, dal cono di precarietà che spesso caratterizza la nostra attività.” La nuova stagione è in corso di lavorazione e la Scalera è sul set d’Imma da diverse settimane.