Nella serie di film-tv natalizi in onda in questi giorni, ne mancava uno che unisce alla magia del Natale quella della danza: ci pensa Rai 2, con Valzer di Natale a Parigi, film del 2023 di Hallmark Channel in onda questa sera, sabato 28 dicembre 2024, alle 21:30. Spin-off del film-tv Il mio valzer di Natale del 2020, questo film ha dalla sua l’ambientazione di Parigi, che gli conferisce un’atmosfera unica nel suo genere. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Valzer di Natale a Parigi, la trama

Emma (Jen Lilley) lavora come contabile, ma ha sempre avuto la passione per la danza. Quando la sua azienda inizia a fare ridimensionamenti, decide di licenziarsi per salvare il posto di un collega con famiglia. Per Emma è l’occasione per mettersi a studiare danza e provare la carriera di ballerina.

Nel frattempo, il ballerino professionista Leo (Matthew Morrison) sta perdendo la passione per il ballo, finché incontra per puro caso Emma. Henry (Paul Freeman), storico insegnante di ballo di Leo, gli consiglia di fare coppia con Emma e di allenarsi per un importante torneo che si tiene a Parigi.

Leo accetta, così come Emma, spinta dall’amica Cece (Stephanie Siadatan) e inizia a prepararsi con Emma a Parigi. Ma Emma comincia ad invaghirsi dell’uomo: un bel problema, visto che Leo ha la regola di non innamorarsi mai delle sue compagne di ballo. Le cose si complicano quando i due scoprono che in gara c’è anche Giselle (Jade Ewen), l’ex di Leo, che è determinata ad allontanare l’uomo dalla sua vita.

Valzer di Natale a Parigi, cast

La protagonista del film-tv, Jen Lilley, è nota per aver recitato nella soap Days of our lives, mentre Matthew Morrison è famoso per essere stato tra i protagonisti di Glee. Nel cast anche Graziano Di Prima, ballerino e attore italiano sposato con la ballerina Giada Lini, che ha incontrato mentre lavoravano entrambi ad Amici.

Jen Lilley è Emma;

è Emma; Matthew Morrison è Leo;

è Leo; Paul Freeman è Henry;

è Henry; Jade Ewen è Giselle;

è Giselle; Stephanie Siadatan è Cece;

è Cece; Graziano Di Prima è Paolo;

è Paolo; Debbie Matenopoulos è Camille.

Dov’è stato girato Valzer di Natale a Parigi?

Il film-tv è stato girato nell’estate del 2023 a Parigi, in varie location della città.

Valzer di Natale a Parigi, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Rai 2, è possibile vedere Valzer di Natale a Parigi in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.