Come passare da Valerio Scanu a Blanco. Se lo è chiesto lo stesso vincitore del Festival di Sanremo del 2010, intervenuto al podcast di The Man under the Hood. L’ex volto di Amici ha analizzato a lungo il suo rapporto con i fan e si è soffermato soprattutto su un ragazzo che lo seguì per parecchio tempo, prima di cambiare i propri gusti: “Si faceva 200 mila concerti. Passata l’epoca Scanu adesso segue un altro artista. Sono quelli che passano dallo stalking al niente. Adesso stanno stalkerando un altro artista che con me non ha niente a che vedere”.

Nessun nome in un primo momento, ma qualche indizio sulla identità sparso qua e là: “E’ uno di quelli che usano tanto l’autotune, però c’ha la tartaruga. Si esibisce anche a petto nudo”. Tutto è parso più chiaro e nitido quando uno degli interlocutori ha ipotizzato che si trattasse di un altro trionfatore al Festival. E qui la faccia di Scanu ha fatto capire che l’obiettivo era stato centrato: “Ci hai azzeccato”. Per poi aggiungere: “Diciamo che è uno spacca-rose”.

Chiaro il riferimento all’episodio del 2023, quando Blanco – nelle vesti di ospite – cominciò a prendere a calci le rose posizionate sul palco dell’Ariston.

Scanu a quel punto ha rimarcato le differenze tra i due stili canori: “Ma che cazzo c’entra? Mi chiedo, ma che cosa avete sentito di me fino a ieri? O vi siete drogati prima quando sentivate me, o vi state a drogà adesso”.

Sempre in tema di ammiratori, poco prima Scanu aveva confidato di aver dato parecchia confidenza alla categoria: “E’ un errore. Quando si è eccessivamente esposti è un rischio, non si capisce bene se una cosa può essere amicizia. Ho un buon rapporto con i fan, ultimamente qualcuno si è perso, però ho sempre avuto una fanbase abbastanza forte. A volte ho sbagliato, ho dato confidenza, ho permesso di entrare nella mia vita a gente che non ne era meritevole. I fan sono importanti, ma è giusto che rimangano tali. E’ successo in un caso rarissimo che una fan sia diventata una sorella, è molto raro”.