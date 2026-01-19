Valentino: età, cause morte, patrimonio e eredità. Addio allo stilista
Uno dei punti di riferimento della moda italiana e mondiale. Valentino è scomparso all’età di 93 anni nella sua casa romana.
Lo stilista e imprenditore Valentino Garavani è morto all’età di 93 anni, dopo una vita all’insegna della moda. Dagli anni Sessanta era infatti famoso in tutto il mondo per la sua eleganza e per la tonalità di rosso a cui aveva dato il nome. Aveva inoltre lasciato il suo ruolo all’interno dell’azienda nel gennaio 2008, all’età di 75 anni, dopo 45 anni di carriera. Da diversi anni viveva la sua vita in via del tutto riservato. L’annuncio della sua morte è stato dato dalla sua fondazione.
I primi passi e la carriera lunghissima
Il suo vero nome era Valentino Clemente Ludovico Garavani. Originario di Voghera (Pavia) nel 1932, aveva vissuto gran parte della sua vita a Roma. Lì aveva sede l’azienda fondato da lui insieme al socio Giancarlo Giammetti, in cui aveva lavorato come direttore creativo. Garavani si era interessato alla moda sin da quando era bambino: da adolescente ha seguito un corso da figurinista a Milano, ha imparato francese e all’età di 17 anni si è trasferito a Parigi per studiare all’Ecole des Beaux-Arts e alla Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
Valentino ha lavorato poi nell’azienda di alta moda Jean Dessés, dov’è rimasto per cinque anni, andando poi a collaborare con Guy Laroche, l’atelier aperto da uno degli stilisti di Dessès. Alla fine degli anni Cinquanta è tornato in Italia per aprire un’attività in proprio. Dopodiché ha aperto un atelier in via Condotti a Roma e ha realizzato la sua prima collezione. Una parte del merito del successo va sicuramente a Giancarlo Giammetti, il suo socio in affari diventato poi il suo compagno. Negli anni Settanta e Ottanta Valentino ha espanso il suo impero, mantenendo sempre uno standard di lusso estrema e femminilità classica. Nel 2007, dopo 45 anni di carriera, ha annunciato il suo ritiro con un evento colossale a Roma. Ha lasciato la direzione creativa della sua maison, ma è comunque rimasto un’icona assoluta, simbolo di uno stile raffinato.
La vita privata
Le cause della morte
Lo stilista si è spento nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, e a comunicarlo è stata la fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignarelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle ore 11 alle ore 18. Il funerale si terrà invece il 23 gennaio 2026, alle ore 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.