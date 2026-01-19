Valentino: età, cause morte, patrimonio e eredità. Addio allo stilista

Lo stilista e imprenditore Valentino Garavani è morto all’età di 93 anni, dopo una vita all’insegna della moda. Dagli anni Sessanta era infatti famoso in tutto il mondo per la sua eleganza e per la tonalità di rosso a cui aveva dato il nome. Aveva inoltre lasciato il suo ruolo all’interno dell’azienda nel gennaio 2008, all’età di 75 anni, dopo 45 anni di carriera. Da diversi anni viveva la sua vita in via del tutto riservato. L’annuncio della sua morte è stato dato dalla sua fondazione.

I primi passi e la carriera lunghissima

Il suo vero nome era Valentino Clemente Ludovico Garavani. Originario di Voghera (Pavia) nel 1932, aveva vissuto gran parte della sua vita a Roma. Lì aveva sede l’azienda fondato da lui insieme al socio Giancarlo Giammetti, in cui aveva lavorato come direttore creativo. Garavani si era interessato alla moda sin da quando era bambino: da adolescente ha seguito un corso da figurinista a Milano, ha imparato francese e all’età di 17 anni si è trasferito a Parigi per studiare all’Ecole des Beaux-Arts e alla Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Valentino ha lavorato poi nell’azienda di alta moda Jean Dessés, dov’è rimasto per cinque anni, andando poi a collaborare con Guy Laroche, l’atelier aperto da uno degli stilisti di Dessès. Alla fine degli anni Cinquanta è tornato in Italia per aprire un’attività in proprio. Dopodiché ha aperto un atelier in via Condotti a Roma e ha realizzato la sua prima collezione. Una parte del merito del successo va sicuramente a Giancarlo Giammetti, il suo socio in affari diventato poi il suo compagno. Negli anni Settanta e Ottanta Valentino ha espanso il suo impero, mantenendo sempre uno standard di lusso estrema e femminilità classica. Nel 2007, dopo 45 anni di carriera, ha annunciato il suo ritiro con un evento colossale a Roma. Ha lasciato la direzione creativa della sua maison, ma è comunque rimasto un’icona assoluta, simbolo di uno stile raffinato.

La vita privata

Il punto di riferimento della sua vita è sicuramente stato Giancarlo Giammetti. I due si sono conosciuti in un bar di via Veneto a Roma nel 1960 e da quel momento non si sono più lasciati. La loro relazione è durata ufficialmente circa dodici anni, ma con il tempo il loro legame si è trasformato in un’unione fraterna e professionale.

Valentino ha non ha inoltre mai avuto figli biologici, ma ha costruito una famiglia allargata che lui ha più volte chiamato la “tribù”. Bruce Hoeksema, ex modello e collaboratore storico, è diventato un suo compagno di vita per molti anni. Carlos Souza e Charlene Shorto sono anch’essi stati parte integrante della sua vita: Valentino è infatti il padrino di battesimo dei loro figli.