Valentina Pesaresi, età, studi, fidanzato, Instagram, tutto sulla cantante di Amici 25

Valentina Pesaresi è tra le allieve di canto più amate di questa edizione di Amici, lo storico talent show che è condotto ormai da anni da Maria De Filippi. A catturare l’attenzione dei telespettatori e degli insegnanti è stato il suo talento, con cui spera di poter sfondare nel mondo dello spettacolo.

Chi è Valentina Pesaresi

Originaria dell’Emilia Romagna, non ci sono molte informazioni su di lei, anche perché è sempre molto riservata. Non si conosce infatti la sua data di nascita e, di conseguenza, nemmeno la sua età precisa. Si sa però che è da sempre appassionata di musica, tanto che ha iniziato da giovanissima a studiare questo ambito, al fine di migliorare sempre di più le sue doti canore. Ad accompagnarla in questa avventura è stato soprattutto suo padre Luca, chitarrista, da cui ha appunto ereditato la passione per la canzone italiana.

I due hanno anche formato un duo, i Vuelle, e hanno sempre cantato insieme nel tempo libero. Padre e figlia si sono esibiti negli anni per strada, ma anche su diversi palchi, aggiudicandosi dei premi nel corso degli anni. Quando è entrata nella scuola di Amici, il primo ad aver creduto nelle sue potenzialità artistiche è stato Rudy Zerbi, suo coach in questa avventura televisiva. Il giorno dell’audizione, Valentina ha infatti portato il brano The Climb tratto dal film Hannah Montana: The Movie di Miley Cyrus, mettendo così in evidenza la sua forte passione per il mondo Disney. Ha inoltre dimostrato di essere un’artista che riesce a spaziare tra diversi stili generi, e a passare dal pop al rock. Oltre alla sua attività di cantante, Valentina è anche pianista e, nei duetti fatti con il papà, si è occupata spesso di suonare il piano mentre lui si occupava del microfono.

Tra le sue band preferite ci sono inoltre i Pink Floyd, tanto che è stata anche la corista di una loro tribute band. Molto attiva sui social, ha un profilo Instagram ufficiale che vanta la presenza di più di 15.000 followers e che è sicuramente destinato a crescere, data la grande popolarità che sta ottenendo nella scuola di Amici.

La vita privata

Di Valentina si sa anche che è vegana e che è anche appassionata di make up: sui social si può infatti trovare il suo secondo profilo da truccatrice @muart.nature. In passato ha anche lavorato come commessa in un negozio di trucchi. Non si conosce invece il suo stato sentimentale: la giovane allieva di Amici si è infatti mostrata sin da subito molto riservata ma, secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando in rete, dovrebbe essere single.