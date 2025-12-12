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Valentina Pesaresi, età, studi, fidanzato, Instagram, tutto sulla cantante di Amici 25

Valentina Pesaresi è tra i volti di questa edizione di Amici. La cantante ha fatto una gavetta non indifferente prima del programma.

di Stefania Meneghella
Valentina Pesaresi, età, studi, fidanzato, Instagram, tutto sulla cantante di Amici 25
12 Dicembre 2025 22:30

Valentina Pesaresi è tra le allieve di canto più amate di questa edizione di Amici, lo storico talent show che è condotto ormai da anni da Maria De Filippi. A catturare l’attenzione dei telespettatori e degli insegnanti è stato il suo talento, con cui spera di poter sfondare nel mondo dello spettacolo.

Chi è Valentina Pesaresi

Originaria dell’Emilia Romagna, non ci sono molte informazioni su di lei, anche perché è sempre molto riservata. Non si conosce infatti la sua data di nascita e, di conseguenza, nemmeno la sua età precisa. Si sa però che è da sempre appassionata di musica, tanto che ha iniziato da giovanissima a studiare questo ambito, al fine di migliorare sempre di più le sue doti canore. Ad accompagnarla in questa avventura è stato soprattutto suo padre Luca, chitarrista, da cui ha appunto ereditato la passione per la canzone italiana.

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Chi è Valentina Pesaresi (foto ig @valentina_pesaresi) tvblog.it

I due hanno anche formato un duo, i Vuelle, e hanno sempre cantato insieme nel tempo libero. Padre e figlia si sono esibiti negli anni per strada, ma anche su diversi palchi, aggiudicandosi dei premi nel corso degli anni. Quando è entrata nella scuola di Amici, il primo ad aver creduto nelle sue potenzialità artistiche è stato Rudy Zerbi, suo coach in questa avventura televisiva. Il giorno dell’audizione, Valentina ha infatti portato il brano The Climb tratto dal film Hannah Montana: The Movie di Miley Cyrus, mettendo così in evidenza la sua forte passione per il mondo Disney. Ha inoltre dimostrato di essere un’artista che riesce a spaziare tra diversi stili generi, e a passare dal pop al rock. Oltre alla sua attività di cantante, Valentina è anche pianista e, nei duetti fatti con il papà, si è occupata spesso di suonare il piano mentre lui si occupava del microfono.

Tra le sue band preferite ci sono inoltre i Pink Floyd, tanto che è stata anche la corista di una loro tribute band. Molto attiva sui social, ha un profilo Instagram ufficiale che vanta la presenza di più di 15.000 followers e che è sicuramente destinato a crescere, data la grande popolarità che sta ottenendo nella scuola di Amici.

La vita privata

Di Valentina si sa anche che è vegana e che è anche appassionata di make up: sui social si può infatti trovare il suo secondo profilo da truccatrice @muart.nature. In passato ha anche lavorato come commessa in un negozio di trucchi. Non si conosce invece il suo stato sentimentale: la giovane allieva di Amici si è infatti mostrata sin da subito molto riservata ma, secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando in rete, dovrebbe essere single.

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