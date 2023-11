Valentina Pesaresi: chi è la corteggiatrice di Cristian Forti di Uomini e Donne

Tra le corteggiatrici di Cristian Forti di ‘Uomini e Donne‘, figura anche Valentina Pesaresi che, assieme a Virginia Degni e Valeria Panza, si contendono il cuore del giovane tronista romano.

Conosciamola meglio:

Chi è Valentina Pesaresi? Età, lavoro, Instagram

Valentina ha 22 anni e, recentemente, si è laureata in Economia con una tesi in Economia internazionale. Ha partecipato a Miss Italia 2019 aggiudicandosi la fascia di Miss Interflora. L’ultima storia, durata circa due anni e mezzo, è terminata a marzo per mancanza di fiducia (“Cristian fisicamente è il mio ragazzo ideale. Poi ho visto che i nostri caratteri sono abbastanza simili: siamo entrambi semplici e diretti” ha dichiarato, questa settimana, alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi).

E’, da poco, diventata, zia. La sorella più grande di 12 anni è diventata mamma.

Rosa Perrotta è la sua tronista preferita del passato. L’accomunano diversi aspetti caratteriali e lo stesso modo di pensare. Sogna di trovare, presto, l’amore e, come lei, di formare una bella famiglia unita.

E’ nata sotto il segno dei Gemelli. Il suo profumo preferito è Hypnotic Poison. Tra i cibi preferiti, che non mancano mai nel suo frigo, di sicuro, c’è il gelato. E’ una fan sfegatata di Geolier. La sua favola preferita, da bambina, è ‘La Bella e La bestia’.

Il suo profilo Instagram @valentina.pesaresi conta, ad oggi, oltre 4600 followers.

Cosa pensa Valentina Pesaresi di Cristian Forti?

Intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, la corteggiatrice ha un identikit ben chiaro sul tronista:

“Mi piacciono molto la sua bontà e la sua sincerità. Apprezzo tanto quando un ragazzo riesce a dire la verità. Poi c’è la sua sensibilità e questo tratto della sua personalità mi fa rispecchiare molto in lui. Anche se a volte emerge un lato più ‘furbetto’ penso che Cristian abbia un grande cuore e che abbia tanto da dare come persona. Devo capire se è maturo abbastanza, questo ancora non mi convince ma è presto per dare giudizi; con il tempo capirò meglio il suo comportamento, ne sono sicura”