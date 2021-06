Valentina Bisti affida a Instagram la sua denuncia di quanto subito ieri nel tardo pomeriggio a Roma. La giornalista del Tg1 racconta di essere stata inseguita e insultata da alcuni tifosi, o presunti tali, dell’Italia, prima di Italia-Austria, l’ottavo di finale che gli azzurri di Roberto Mancini hanno vinto ai tempi supplementari.

Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. Poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi alla giornalista e alla telecamera. Ho tentato di farli allontanare ma la situazione è degenerata tra urla e spintoni. Il primo collegamento è saltato…mi sono spostata per cambiare postazione ma sono stata inseguita da una folla agguerrita che mi ha presa a parolacce perché non era riuscita a comparire in tv…alla fine ho trovato un angoletto riparato dove sono riuscita a collegarmi. Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto.

Nei giorni scorsi sui social era diventato virale il video di un collegamento della Bisti col Tg1, anch’esso realizzato nei pressi di Piazza del Popolo a Roma prima di Italia-Galles. In quel caso la giornalista, travolta dall’entusiasmo dei tifosi, aveva commentato con ironia su Instagram: “Eppure erano così tranquilli“.

Questa volta, invece, niente ironia, ma tanta delusione e amarezza per quanto accaduto ieri, in un giorno che avrebbe dovuto lasciare spazio solo alla gioia per un bel risultato sportivo ottenuto dalla Nazionale.

