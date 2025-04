Valentina Bisti, carriera e vita privata della giornalista del Tg1

Stimata giornalista professionista e conduttrice Rai, Valentina Bisti, 51 anni, è nata a Roma il 18 febbraio 1974. Dopo aver conseguito una laurea in Lettere Moderne con indirizzo cinema, prosegue formandosi nel campo giornalistico alla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

E proprio del suo avvicinamento al giornalismo ha recentemente parlato in un’intervista a Fanpage.it:«Mi sono avvicinata al giornalismo grazie ai racconti di Vincenzo Mollica, vedevo questo giornalista che raccontava il mondo dello spettacolo e mi chiedevo perché non potessi farlo anche io col cinema».

La sua carriera in Rai ha inizio nel 2001, occupandosi, per il Tg2, della rubrica Costume e società. Successivamente, prosegue il suo lavoro trattando temi di cronaca, politica, società, questa volta per il Tg1.

Negli anni a seguire, inizia a condurre Spazio Meteo e Tg1 60 Secondi. Bisti ha raccontato, in veste di inviata, drammi occorsi nel nostro Paese, come il sisma del Centro Italia e il naufragio della nave Costa Concordia, occorso all’Isola del Giglio, e in cui persero la vita 32 persone.

Ma non è tutto, perché la giornalista ha anche condotto, negli ultimi anni, Unomattina e Unomattina Estate. Nello specifico, nel 2017 al fianco di Tiberio Timperi, nel 2018 con Massimiliano Ossini e nel 2019, con Roberto Poletti. Dal 2023, Bisti si occupa dell’edizione del mattino del Tg1.

Valentina Bisti: curiosità sulla vita privata della giornalista

La giornalista e conduttrice Rai è sposata dal 2002 con lo scrittore Claudio Colaiacomo. La coppia è convolata a nozze due volte, di cui una a Las Vegas, e l’altra nel nostro Paese, più precisamente, ad Arezzo.

Valentina Bisti e la lunga diretta al Tg1 per raccontare la morte di Papa Francesco

Negli ultimi giorni, si è molto parlato della giornalista, che ha raccontato in diretta, in una lunga edizione straordinaria del Tg1, il decesso di Papa Francesco, Jorge Maria Bergoglio, deceduto la mattina dello scorso 21 aprile 2025.

Ma agli occhi degli utenti del web, non è passata inosservata la scelta di apparire in tv senza trucco. A Fanpage, Bisti ha raccontato di quei momenti concitati in cui è giunta, inaspettatamente, la notizia della morte del Papa. «È stato tutto molto veloce, eravamo in riunione di sommario, è arrivata la notizia, io sono scesa di corsa in studio ed è partita la macchina della straordinaria. In quel momento hai mille impulsi e cose da seguire […]. Ci siamo detti di andare a braccio, gli ho chiesto di seguirmi e raccontare al meglio la cosa».

E naturalmente, in quei momenti non si pensa al trucco:«Non ci ho proprio pensato», afferma. Poi ha aggiunto di essere stata conscia di non essere truccata, «però mi sono anche detta che non stavo raccontando il matrimonio dei reali d’Inghilterra», ma «un evento drammatico che ha commosso anche me. Io a un funerale vado senza trucco anche per avere la libertà di piangere e non diventare una macchia di colore. Avevo la sola priorità di ascoltare la regia, essere in sintonia con i miei colleghi in studio».