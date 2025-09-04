US Open, Sinner spegne Musetti in tre set: e conquista la semifinale | Battute Errani e Paolini

Il solito Sinner. Vince in modo netto, in tre set, contro un Lorenzo Musetti che ha combattuto e venduta carissima la pelle con un punteggio che non rende forse molto giustizia all’avversario dell’altoatesino. Finisce 6-1 6-4 6-2 in poco meno di due ore. E Sinner irrompe in semifinale dove affronterà il canadese Augier-Aliassimel, vittorioso in quattro set su De Minaur.

US Open, Sinner in tre set su Musetti

C’è davvero poco da dire sulla vittoria di Sinner, una vittoria nettissima al di là del punteggio. A impressionare è stata proprio l’autorevolezza di Sinner che, se si eccettua un secondo set appena più combattuto con qualche rimpianto da parte di Musetti, ha dominato la scena. A cominciare da un primo set nel quale Sinner ha messo immediatamente i punti sulle ‘i’: serve a bomba, strappa due volte il servizio al suo avversario e si porta sul 5-0 concedendo un solo game per vincere quello decisivo a zero.

Il livello di Musetti sale un po’ ma non abbastanza nel corso del secondo set: Sinner sembra quasi lasciarlo sfogare, concedendo qualche passaggio di evidenza al suo avversario. Ma quando si tratta di chiudere l’altoatesino è spietato andandosi a prendere il game decisivo proprio sul servizio avversario. Sullo slancio Sinner gioca un terzo set ancora più intenso e determinato: strappa il servizio, soffre sul suo turno di battuta annullando quattro break e da lì gestisce con intelligenza: sul 5-2 va a servire e anche qui non sbaglia nulla vincendo il game finale a zero.

Le parole di Sinner dopo la vittoria su Musetti

“Sono contento perché so di aver giocato un buon tennis e sono davvero soddisfatto di quello che ho fatto. Lorenzo è stato bravo, mi ha messo in difficoltà, ci conosciamo bene e da tanti anni ma l’amicizia di fronte a partite così importanti si mette un pochino da parte”.

Musetti ha pagato un primo set disastroso dal punto di vista del servizio: “Credo che essere partito così bene e così solido mi abbia aiutato. Era una partita difficile, anche dal punto di vista mentale, per tutti e due. Le cose potevano anche andare diversamente perché ci sono stati dei momenti di difficoltà”.

Per Sinner è la quarta semifinale stagionale negli Slam: “È chiaro che viviamo per concretizzare sempre il miglior risultato in questi tornei dello Slam e riuscire in un risultato del genere è straordinario. C’è tanto lavoro alle spalle di questo. Sono contentissimo ma il difficile deve ancora venire”.

Lucida e consapevole anche l’analisi di Musetti: “Tanto merito a Jannik che ha giocato in modo perfetto, ma io ho da rimproverarmi qualcosa, qualche errore e forse una certa inconsistenza nei momenti in cui avrei potuto fare meglio. Non avevo ancora giocato di sera. E la cosa non mi ha agevolato: ma non ci sono storie. Lui ne è uscito da campione, anche sui miei colpi migliori. Avrei voluto metterlo in difficoltò, prendendo un po’ di più il comando del gioco. Ma era davvero molto difficile…”

A cominciare dalla semifinale con Augier-Aliassime che ha battuto in quattro set 6-4 7-6 7-5 7-6 De Minaur in una sfida piuttosto intensa e lunga. Nell’altra semifinale Djokovic tenterà di fermare Alcaraz che a oggi non ha perso un solo set.

US Open, le altre partite di giornata

Prosegue la corsa di Naomi Osaka che ha battuto in due set la ceka Muchova e si appresta adesso a giocare un’attesissima semifinale contro l’americana Anisimova per puntare a una vittoria in un torneo dello Slam non così impossibile dopo una carriera di alti e bassi che l’aveva vista a un passo dal ritiro definitivo.

È andata male invece alla coppia del doppio femminile: Sara Errani e Jasmine Paolini escono in semifinale del torneo per mano di Dabrowski e Routliffe, 6-4 6-3. Peccato perché la finale era sicuramente alle due azzurre: d’altronde Paolini ed Errani giocavano contro due tenniste solidissime, abituate da tempo a giocare in doppio.

Il programma delle partite, oggi e domani in TV

Si prospetta un’altra nottata in piedi per gli appassionati italiani: oggi riposo, e spazio alle semifinali femminili con Sabalenka-Pegula e Osaka-Anisimova in quest’ordine in campo sul centrale Arthur Ashe dall’1.00 ora italiana in poi.

Venerdì prima semifinale tra Djokovic e Alcaraz in programma intorno alle 21.00 ora italiana; e a seguire Sinner contro Augier-Aliassime non prima dell’1.00. Tutto il programma su SKY, con focus e approfondimenti, e su Supertennis, in chjiaro sul digitale terrestre.