Doppia vittoria per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che accedono ai quarti di finale dello US Open con due netti successi in tre set. Eliminati nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, passano Errani e Paolini

US Open 2025, Sinner e Musetti in scioltezza: due azzurri ai quarti. Avanti nel doppio Errani e Paolini | Il programma di oggi

Difficile immaginare un successo più netto e più ampio di quello di Jannik Sinner che riduce il match degli ottavi di finale dello US Open contro il kazako Bublik a un banale allenamento: chiusura in tre set per l’altoatesino che si qualifica alla grande ai quarti dello US Open.

US Open 2025, dominio di Sinner

Jannik Sinner ha chiuso il suo trionfo (6-1, 6-1, 6-1) in soli 81 minuti contro un avversario frastornato dai colpi dell’azzurro. Eppure Bublik si presentava come uno degli unici due in grado di vantare una vittoria su Sinner nell’ultimo mese: l’altro è Alcaraz. Ma la partita è stata una vera umiliazione per il tennista kazako che non ne ha azzeccata una. A cominciare da 13 doppi falli e 31 errori non forzati. Non che Bublik non ci abbia provato: ma Sinner era in una di quelle serate assolutamente ingiocabili in cui tutto riesce facile e nulla sembra poterlo rallentare: si tratta della vittoria sicuramente più netta, a oggi, a Flushing Meadows.

Eloquente l’ammissione di Bublik a fine partita: “Io non sono così scarso – ha detto a Sinner – sei tu che sei fuori dal mondo…” parole espresse con sincerità e un sorriso, accompagnate da un abbraccio.

US Open, benissimo anche Musetti

Con Sinner passa anche Lorenzo Musetti che chiude in modo altrettanto netto, 6-3 6-0 6-1, contro lo spagnolo Munar in 1.38’. Partita davvero splendida anche quella di Musetti che ha giocato con una intensità notevolissima, lasciando pochissimo spazio al suo avversario: “Merito di un servizio che ha funzionato molto bene – ha detto l’azzurro alla fine del match – e questo mi ha consentito di essere anche più aggressivo del solito”.

A Musetti ora il tabellone riserva proprio Jannik Sinner. Il che significa un italiano sicuramente in meno, ma un italiano altrettanto certamente in semifinale: “Non avevo dubbi che Sinner avrebbe centrato il suo obiettivo, e ne sono felice perché vorrei giocarmi almeno una chance di metterlo in difficoltà. Amo New York e questo torneo, fisicamente sto bene. Ho davvero il dovere di provarci”.

Nelle altre due partite di giornata del tabellone maschile vittoria di De Minaur 6-3 6-2 6-1 sullo svizzero Riedi e di Augier-Aliassime – sempre in tre set – su Rublev: 7-5 6-3 6-4.

Oggi inizia il programma dei quarti, aperto alle 19 da Lehecka-Alcaraz e chiuso da Djokovic-Fritz. Musetti e Sinner saranno in campo in orario da definire domani.

Tabellone femminile: lacrime ed emozioni tra Gauff e Osaka

Il torneo femminile ha proposto alcuni spunti davvero interessanti. La vittoria di Swiatek, ancora una volta convincente e consistente, 322-0 su Alexandrova, ma soprattutto il successo di Naomi Osaka su Coco Gauff che con una vittoria in due set restituisce la ex numero #1 del mondo a uno dei tornei più prestigiosi del mondo che fino a qualche tempo fa sembrava invece destinata al ritiro. Nei quarti la giapponese troverà la ceka Muchava che ha eliminato l’ucraina Kosytuk.

Doppio: vanno avanti Paolini ed Errani

Proseguono la loro corsa nel doppio femminile anche Sara Errani e Jasmine Paolini che portano a casa il, match contro Stollar e Wu nonostante un imprevisto calo di tensione nel secondo set: finisce 6-1 2-6 6-3 per le azzurre, testa di serie numero #2 del tabellone chiamate già questa sera ad affrontare il quarto di finale contro Muhammad-Schuurs.

Niente da fare invece per Bolelli-Vavassori, eliminati al termine di un match durissimo contrassegnato da tre tie-break 7-6 6-7 6-7 contro gli americani Cash-Tracy.

Il programma di oggi

A questo punto dopo la vittoria di Sinner ci si attende una risposta autorevole di Alcaraz, che affronta i quarti contro Lehecka nel secondo match del primo turno, indicativamente intorno alle 19 di questa sera. In campo in chiusura di giornata invece Djokovic, che affronta l’americano Fritz. Alle 19.30 circa la sfida di doppio femminile con Paolini ed Errani di nuovo in campo.