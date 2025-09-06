Home Notizie US Open, Sinner soffre ma strappa la in finale: battuto Auger-Aliassime. Domani la “bella” con Alcaraz | Oggi le finali femminile e di doppio maschile, quando e dove in TV

US Open, Sinner soffre ma strappa la in finale: battuto Auger-Aliassime. Domani la “bella” con Alcaraz | Oggi le finali femminile e di doppio maschile, quando e dove in TV

Nonostante un time out tecnico e un set perso Jannik Sinner doma Auger-Aliassime in 4 set e vola di nuovo in finale agli US Open. Domani sera la sfida per il titolo (e il n.1 del mondo) contro Alcaraz. Stasera in campo doppio maschile e finale femminile tra Anisimova e Sabalenka

di Stefano Benzi
US Open, Sinner soffre ma strappa la in finale: battuto Auger-Aliassime. Domani la “bella” con Alcaraz | Oggi le finali femminile e di doppio maschile, quando e dove in TV
6 Settembre 2025 07:45

Non è stato il rullo compressore visto contro Bublik e Musetti, ma è stato abbastanza. Jannik Sinner ha piegato Felix Auger-Aliassime 6-1 3-6 6-3 6-4 e centra la seconda finale consecutiva a New York, la quinta di fila negli Slam in stagione. Una vittoria che lo proietta all’ennesimo confronto contro Carlos Alcaraz, ancora una volta vittorioso e in soli tre set contro Novak Djokovic.

US Open, Sinner vince con qualche segnale di sofferenza

Non è stata la solita partita. Partenza-razzo di Sinner, con un passaggio a vuoto nel secondo set (con medical time-out per un fastidio addominale che Jannik liquiderà come “nulla di serio”), quindi il ritorno al suo solito tennis verticale ed essenziale: risposta che morde, prime più incisive dopo la pausa, una gestione fredda e lucidissima nei momenti più faticosi e rischiosi del match. Il tutto contro un avversario solido, concentrato, determinatissimo: il canadese – per sua stessa ammissione – ha giocato una delle partite più complete della carriera. Ma nei game-chiave – quelli che decidono i grandi tornei – ha trovato dall’altra parte un numero 1 capace di alzare il livello di gioco e di comando.

US Open, Sinner davvero ingiocabile

Con questo successo Jannik Sinner allunga la striscia di vittorie negli Slam sul cemento e firma un’altra pagina storica: finali in tutti e quattro i Major di questa stagione, quinta finale Slam consecutiva, un traguardo condiviso solo con i grandissimi… Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic.

Oggi, però, tutta la teoria lascia spazio alla pratica e a una finale che ancora una volta lo mette contro un avversario incredibile, l’unico che sembra fino a oggi capace di tenergli testa davvero, Carlos Alcaraz. Che è anche l’unico che è riuscito a batterlo nel corso dell’ultimo anno (eccezion fatta per una sconfitta estermporanea subita da Bublik).

US Open Jannik Sinner in finale
Jannik Sinner, concede un set ma vola in finale allo US Open – Credits Instagram @janniksin (TVBlog.it)

US Open vs Alcaraz, ancora tu…

Carlos Alcaraz si è guadagnato la finale regolando Novak Djokovic in tre set: una vittoria netta che racconta di un Alcaraz brillante di gambe e leggero di testa, aggressivo in risposta e letale nell’anticipo sul rovescio del serbo. Arriva alla sfida con Jannik senza aver speso quanto l’azzurro in semifinale, e con l’inerzia sottile che danno certi statement-match.

Il loro 2025 è già una saga: finali a Parigi e Wimbledon, una vittoria a testa. New York sarà la “bella”, con in palio il titolo e il trono. Alcaraz a oggi non ha mai perso un solo set allo US Open.

Le altre finali di giornata: oggi in TV

Oggi si assegnano i primi trofei allo US Open: la prima finale è in programma nel doppio maschile: alle 18 (ora italiana) in campo Granoller-Ceballos contro i britannici Salisbury-Skupski. A seguire intorno alle 22 la numero #1 del mondo Aryna Sabalenka che si è guadagnata l’ultimo atto piegando Jessica Pegula in tre set, affronterà l’americana Anisimova.

Tutta la diretta su Sky Sport 1 e Supertennis con studi in collegamento dal centrale di Flushing Meadows, approfondimenti, focus e diretta streaming su NowTV e sulle rispettive reti on line.

 

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