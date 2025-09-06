Nonostante un time out tecnico e un set perso Jannik Sinner doma Auger-Aliassime in 4 set e vola di nuovo in finale agli US Open. Domani sera la sfida per il titolo (e il n.1 del mondo) contro Alcaraz. Stasera in campo doppio maschile e finale femminile tra Anisimova e Sabalenka

US Open, Sinner soffre ma strappa la in finale: battuto Auger-Aliassime. Domani la “bella” con Alcaraz | Oggi le finali femminile e di doppio maschile, quando e dove in TV

Non è stato il rullo compressore visto contro Bublik e Musetti, ma è stato abbastanza. Jannik Sinner ha piegato Felix Auger-Aliassime 6-1 3-6 6-3 6-4 e centra la seconda finale consecutiva a New York, la quinta di fila negli Slam in stagione. Una vittoria che lo proietta all’ennesimo confronto contro Carlos Alcaraz, ancora una volta vittorioso e in soli tre set contro Novak Djokovic.

US Open, Sinner vince con qualche segnale di sofferenza

Non è stata la solita partita. Partenza-razzo di Sinner, con un passaggio a vuoto nel secondo set (con medical time-out per un fastidio addominale che Jannik liquiderà come “nulla di serio”), quindi il ritorno al suo solito tennis verticale ed essenziale: risposta che morde, prime più incisive dopo la pausa, una gestione fredda e lucidissima nei momenti più faticosi e rischiosi del match. Il tutto contro un avversario solido, concentrato, determinatissimo: il canadese – per sua stessa ammissione – ha giocato una delle partite più complete della carriera. Ma nei game-chiave – quelli che decidono i grandi tornei – ha trovato dall’altra parte un numero 1 capace di alzare il livello di gioco e di comando.

US Open, Sinner davvero ingiocabile

Con questo successo Jannik Sinner allunga la striscia di vittorie negli Slam sul cemento e firma un’altra pagina storica: finali in tutti e quattro i Major di questa stagione, quinta finale Slam consecutiva, un traguardo condiviso solo con i grandissimi… Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic.

Oggi, però, tutta la teoria lascia spazio alla pratica e a una finale che ancora una volta lo mette contro un avversario incredibile, l’unico che sembra fino a oggi capace di tenergli testa davvero, Carlos Alcaraz. Che è anche l’unico che è riuscito a batterlo nel corso dell’ultimo anno (eccezion fatta per una sconfitta estermporanea subita da Bublik).

US Open vs Alcaraz, ancora tu…

Carlos Alcaraz si è guadagnato la finale regolando Novak Djokovic in tre set: una vittoria netta che racconta di un Alcaraz brillante di gambe e leggero di testa, aggressivo in risposta e letale nell’anticipo sul rovescio del serbo. Arriva alla sfida con Jannik senza aver speso quanto l’azzurro in semifinale, e con l’inerzia sottile che danno certi statement-match.

Il loro 2025 è già una saga: finali a Parigi e Wimbledon, una vittoria a testa. New York sarà la “bella”, con in palio il titolo e il trono. Alcaraz a oggi non ha mai perso un solo set allo US Open.

Le altre finali di giornata: oggi in TV

Oggi si assegnano i primi trofei allo US Open: la prima finale è in programma nel doppio maschile: alle 18 (ora italiana) in campo Granoller-Ceballos contro i britannici Salisbury-Skupski. A seguire intorno alle 22 la numero #1 del mondo Aryna Sabalenka che si è guadagnata l’ultimo atto piegando Jessica Pegula in tre set, affronterà l’americana Anisimova.

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