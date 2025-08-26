US Open 2025, gli italiani in campo oggi, martedì 26 agosto | Orari delle partite e dove vederle

Nessuna clamorosa sorpresa nel primo turno dello US Open 2025 che nella notte ha garantito il semaforo pienamente verde ad Alacaraz, 6-4 7-5 6-4 ad Opelka, e prossimo avversario del nostro Bellucci, vittorioso sul cinese Sheng costretto al ritiro sul 2-1 per l’azzurro, così come a Casper Ruud.

Per lo spagnolo, testa di serie #2 del tabellone, si prospetta un doppio ostacolo italiano nella parte più bassa del tabellone considerando anche la presenza di Darderi, vittorioso in tre set sull’australiano Hijikata e chiamato nel secondo turno ad affrontare la wild card americana Spizzirri. Ma questo sarà solo dopo il completamento del primo turno.

US Open 2025, quattro italiani in calendario

Il calendario maschile di oggi prevede venti incontri. Si comincia alle 17 con Matteo Arnaldi, reduce dagli ottavi di finale di Washington ma anche da qualche colpo a vuoto nei tornei successivi, chiamato ad affrontare il numero #1 argentino Cerundolo: si tratta della prima sfida tra i due.

Sempre alle 17 spazio anche a Lorenzo Musetti #10 del ranking ATP, chiamato a un match interessante, non scontato e sicuramente di una certa pericolosità, contro il francese Mpetshi-Pericard (#37). Il cemento non è certamente il fondo preferito di Musetti, semifinalista a Parigi e a Wimbledon ma qui mai oltre il terzo turno e con sole otto vittorie nelle sue dieci presenze. Due le vittorie di Musetti negli scontri diretti contro il francese.

US Open 2025, tocca a Sinner

Alle 19, sul campo Arthur Ashe, che prima di lui ospiterà l’esordio di Iga Swiatek, vittoriosa in finale a Cincinnati su Jasmine Paolini, sarà finalmente la volta di Jannik Sinner che dopo il malore che lo ha costretto al ritiro nella finale di Cincinnati persa contro Alcaraz gioca la sua prima partita ufficiale contro il ceko Vit Kopriva, #89 del mondo.

Un impegno agevole sulla carta per l’altoatesino che dopo due-tre giorni di recupero ha regolarizzato il suo ritmo di allenamenti senza difficoltà. Il suo staff lo descrive di nuovo in ottime condizioni ma inevitabilmente c’è moltissima attesa per la sua prestazione. Anche per Sinner nessun precedente contro Kopriva.

A chiudere il cartellone degli azzurri sarà Lorenzo Sonego contro l’australiano Schoolkate, mai affrontato prima d’ora dal 30enne che scenderà in campo nel secondo turno di gioco del pomeriggio, indicativamente dopo le ore 20. Da domani spazio al secondo turno e proprio la sfida tra Bellucci e Alcaraz sarà una di quelle destinate ad aprire la scena.

Secondo turno anche per Cobolli, passato non senza difficoltà al quinto set contro Passaro (7-5 4-6 6-4 3-6 6-3), che si era affacciato al tabellone principale passando dalle qualificazioni e capace di vendere carissima la pelle in quasi quattro ore di sfida.

US Open 2025 il cartellone femminile

Venti anche le partite in programma nel cartellone femminile: ma senza italiane, considerando che ormai l’unica azzurra in gara è Jasmine Paolini. Dopo Lucia Bronzetti anche Elena Cocciaretto ha lasciato Flushing Meadows, battuta in due set 6-4 7-6 dalla russa Putintseva. Paolini sarà in campo domani pomeriggio con l’americana Jovic.

Da domani si comincerà a parlare anche di doppio, con i cartelloni maschili e femminili che verranno finalmente svelati dopo la splendida vittoria di Errani e Vavassori, la seconda consecutiva allo US Open nel doppio misto.

Le dirette TV

L’attesissima partita di Sinner sarà proposta da SKY Sport Uno immediatamente dopo l’esordio di Musetti, alle 17 (anche su Sky Sport Tennis), e subito prima di quello di Sonego. In diretta su Sky SPoprt Arena (canal 204) anche l’esordio di Arnaldi.