US Open 2025, gli italiani in campo oggi, mercoledì 27 agosto: orari delle partite, dove vederle | A Bellucci tocca Alcaraz, c’è anche Djokovic

Sono tre gli italiani inseriti oggi nel calendario dello US Open 2025 ancora qualche ora di riposo e di allenamento per Jannik Sinner che aprirà invece il programma di domani pomeriggio, alle 17, contro l’australiano Popyrin, vittorioso in tre set sul finlandese Ruusuvuori.

US Open 2025, i risultati di ieri: passano Sinner e Musetti

Se Jannik Sinner non ha certo dovuto sudare sette camicie contro il modesto ceko Kopryva, cui l’altoatesino ha concesso appena quattro game in 1.40’ scarsi di match (6-1 6-1 6-2) dimostrando di avere completamente recuperato i problemi fisici che gli erano costati il titolo a Cincinnati, il resto della truppa italiana si è ridotta considerevolmente.

Con Sinner accede al secondo turno solo Lorenzo Musetti, vittoria in quattro set sul francese Mpetshi Perricard che strappa il primo set al tie-break ma poi viene regolato da una certa costanza e consistenza da parte dell’azzurro: 6-7 6-3 6-4 6-4 in 2.36’ di gioco per Musetti che nel prossimo turno affronterà il belga Goffin, vittorioso in quattro set sul francese Halys.

US Open 2025, fuori Sonego e Arnaldi

Primo turno fatale a Matteo Arnaldi che esce battuto al termine di una vera maratona da Cerundolo in cinque set: 6-3 6-2 5-7 4-6 3-6 fatale la rimonta da parte dell’argentino che, sotto di due set, ha completamente ribaltato statistiche e prestazione dal terzo set in poi, complice anche qualche momento di appannamento dell’azzurro che paga moltissimo in alcuni turni di servizio decisivi.

Altra maratona fatale quella costata l’eliminazione a Lorenzo Sonego, battuto dall’australiano Schoolkate in cinque set 6-3 6-7 6-1 6-1 6-7 in una sfida che si è decisa al termine di un estenuante ed equilibratissimo tie-break del quinto set. Un vero peccato perché Sonego aveva rimontato i due set iniziali con due parziali dominanti arrivando a strappare il servizio al suo avversario nel quinto game, senza poi confermare il break sul proprio turno di battuta.

In un drammatico 12esimo game Sonego è riuscito ad annullare un match point al suo avversario ma nel tie-break è andato in affanno. Sotto 2-6 h recuperato qualcosa annullando di nuovo due match point senza riuscire a rimettere in piedi le sorti di un match nel quale c’è molto da recriminare.

Nei turni della notte vittorie per tutti i favoriti senza clamorose sorprese: passano Auger Alassime, Zverev – ultimo a scendere in campo – con un secco 6-2 7-6 6-4 sul cileno Tabilo, e poi ancora De Minaur e Tsitsipas.

US Open 2025: i match di oggi

Oggi si riparte alle 17 ora italiana con alcune sfide interessanti: il ritorno in campo di Novak Djokovic che affronta il secondo turno con l’americano Svajda, e quello di Casper Ruud contro il belga Collignon. Due gli italiani in campo: Luciano Darderi è chiamato a un turno sulla carta non impossibile contro l’americano Spizzirri, #127 del ranking ATP.

Darderi sta concretizzando un ottimo 2025 che gli ha fruttato titoli sulla terra battuta di Bastad e Umag, decisamente più congeniali alle sue caratteristiche. Il suo obiettivo a Flushing Meadows è bissare il terzo turno registrato a Wimbledon. Spizzirri, talento che si è messo in luce dai tornei universitari americani, arriva per la prima volta al secondo turno di un torneo dello Slam e punta a questa sfida per scavallare le prime cento posizioni del ranking. I bookmaker vedono l’azzurro leggermente favorito in una sfida che non ha precedenti.

Proibitivo il match che Mattia Bellucci sarà chiamato ad affrontare nientemeno che contro Carlos Alcaraz, testa di serie numero #2 del torneo, match fissato sull’Arthur Ashe in avvio del programma serale quando in Italia sarà l’1.00.

Lo spagnolo reduce dalla nettissima vittoria su Opelka, è in un momento di forma straordinaria. Bellucci, per il secondo anno di fila al secondo turno di Flushing Meadows, si gode il momento di immensa visibilità: “Vincere grazie al ritiro di un avversario (il cinese Hang n.d.r.) non è quello che ci si augura. Ma ho avuto indicazioni preziose anche da questo match soprattutto dalla mia reazione nel terzo set. Alcaraz è sicuramente un bel sogno; sarà intrigante incontrarlo e, anche se non mi faccio illusioni, spero possa essere un’esperienza fantastica, un po’ come contro Norrie sul campo numero #1 a Wimbledon. Lì ero particolarmente teso: stavolta spero di potermi godere un pochino di più l’evento…”

A chiudere il programma odierno della squadra italiana sarà Jasmine Paolini, anche lei inserita in grande evidenza (sul Louis Armstrong) all’inizio del programma serale contro l’americana Jovic. Jasmine punta al secondo turno, ed è anche l’unica italiana ancora in corsa dopo le eliminazioni di Bronzetti e Cocciaretto. Un solo precedente, vinto da Paolini quest’anno al secondo turno di Indian Wells, in tre set.

US Open 2025 in TV

Il torneo sarà in diretta su Supertennis e su Sky Sport che dedica ben sei canali all’evento. Su Sky Sport Uno la programmazione odierna viene aperta da Djokovic, a seguire Luciano Darderi e in chiusura di programmazione Mattia Bellucci.

La partita di Jasmine Paolini sarà invece il piatto forte di Sky Sport Tennis (203)