US Open 2025, il programma di oggi, lunedì 1 settembre | Tornano in campo Sinner e Musetti, il programma delle partite, gli orari, il palinsesto TV

Si completa oggi il panorama dei quarti di finale con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che tornano in campo nel tardo pomeriggio. Vittoria ieri per tutti i favoriti tra i quali Djokovic e Alcaraz: passano anche Errani e Paolini nel doppio femminile

Sono il ceko Jiri Ledecka, l’americano Taylor Fritz, il serbo ed ex numero #1 del mondo Novak Djokovic e ovviamente Carlo Alcaraz i primi iscritti ai quarti di finale dello US Open 2025 grazie alle nette vittorie di ieri. Oggi toccherà a Lorenzo Musetti e Jannik Sinner conquistare il passaggio di turno.

US Open i risultati degli ottavi di finale maschili

Non ci sono state sorprese nei primi quattro match degli ottavi di finale con i favoriti che hanno superato il turno concedendo poco e salvando energie preziose in vista delle prossime sfide. Il ceko Jiri Ledecka ha avuto ragione abbastanza agevolmente del francese Mannarino cui concede il terzo set per poi riprendere pienamente il controllo nel quarto e chiudere in 3.16’ 7-6 6-4 2-6 6-3. Bello il primo set che vede Ledecka davvero vicino a prendersi il punto: il ceko spreca ben tre set point ma si rifà al tie-break per poi sfruttare un evidente calo fisico del suo avversario nel quarto set.

A Ledecka toccherà ora il compito di arginare in qualche modo Carlos Alcaraz, fino a questo momento del tutto perfetto: lo spagnolo non ha perso nemmeno un set nelle quattro partite giocate fin qui: tuttavia contro il francese Rinderknech anche Alcaraz, numero #2 del mondo e del tabellone, ha avuto un paio di incertezze arrivando a concedere qualcosa per poi dominare il tie-break. Nel secondo e nel terzo set ad Alacaraz è bastato strappare un solo turno di servizio al suo avversario, nel sesto game della seconda partita e nel nono della terza. Per poi chiudere a zero e senza ulteriori sofferenze.

Vittoria netta anche per Taylor Fritz 6-4 6-3 6-3 sul ceko Machac piegato in tre set 6-4 6-3 6-3 in 1.40 e senza grandissime incertezze. Ancora meno ne ha avute Novak Djokovic che ha archiviato la pratica Struff in 1.51 6-3 6-3 6-2 strappando il servizio al suo avversario due volte in ognuno dei tre set e dimostrandosi sempre estremamente concreto e concentrato pur concedendo qualcosa in termini di lunghezza di scambi. Djokovic a 38 anni raggiunge i quarti di finale di ognuno dei suoi quattro Slam di questa stagione ed è il quarto più ‘anziano’ tennista di sempre. Prima di lui l’ultimo era stato Jimmy Connors, a 39 anni nel 1991.

US Open il programma di oggi, Sinner e Musetti

L’attenzione passa adesso alla parte alta del tabellone e in modo particolare agli unici due italiani ancora in corsa nel tabellone del singolare. Lorenzo Musetti sarà il secondo a scendere in campo, in serata, non prima delle 20.30 contro lo spagnolo Munar: un avversario non impossibile anche se le statistiche dicono due vittorie a uno per l’avversario dell’azzurro che contro Munar ha vinto a Wimbledon, due anni fa, cedendo invece a Hong Kong lo scorso anno.

Jannik Sinner sarà invece il primo a scendere in campo, primo match del secondo turno sull’Arthur Ashe contro il kazako Bublik, l’unico avversario oltre ad Alcaraz che può vantare una vittoria quest’anno – ad Halle – contro l’altoatesino. La storia al momento sembra diversa ma sarà interessante capire come Sinner avrà assorbito le fatiche del terzo turno contro Shapovalov che gli è anche costato il primo set di questo torneo.

Doppio femminile, vincono Errani-Paolini

Vittoria in due set contro le americane Kessler e Stearns per Sara Errani e Jasmine Paolini che agganciano così gli ottavi di finale e senza grandi difficoltà: 6-4 6-1 il risultato finale per le azzurre… “Siamo contente anche per il modo in cui abbiamo giocato – ha detto Paolini al termine del match – stiamo divertendoci e giocando bene. Sara è molto importante per me, fare bene nel doppio sicuramente mi aiuta anche nel mio percorso individuale. Arrivare al numero #1 è un sogno ma se ci pensiamo e consideriamo i risultati che abbiamo ottenuto insieme in questo ultimi due anni, possiamo davvero farcela. L’importante è non farci condizionare: abbiamo ambizioni e obiettivi, non dobbiamo esserne schiave…”

US open, in campo anche Bolelli e Vavassori ed Errani e Paolini

Doppio appuntamento con il doppio azzurro che punta al terzo turno del tabellone. In campo prima Vavassori e Bolelli chiamati ad affrontare gli americani Cash e Tracy; in coda al programma del primo turno dovrebbe esserci spazio anche per Errani e Paolini, pronte a tornare in campo per affrontare Stollar e Wu in un match apparentemente molto favorevole alle due azzurre.

Vale la pena sottolineare anche il match del 18enne Mattia Mecarelli che affronta nel secondo turno del tabellone junior boys maschile il finlandese Paldanius, numero 6 del tabellone, in campo poi anche nel doppio maschile – stessa categoria – con Crivellaro.

La programmazione in TV

Sky Sport Uno programma in grande evidenza prima Musetti e poi Sinner che indicativamente dovrebbe scendere in campo intorno all’1.00. Tra le sfide femminili occhi puntati su Osaka-gauff, in programma su Sky Sport Uno e – in caso di accavallamento con il mastch di ;usetti – su Sky Sport Arena (canale 204). I due doppi azzurri saranno proposti su Sky Sport Max (206).