US Open 2025, i risultati di ieri e il programma di oggi | Sinner in rimonta agli ottavi

Partiamo ancora una volta dai risultati acquisiti, e dunque dalla certezza di avere due italiani iscritti agli ottavi di finale dello US Open 2025. Nella parte altissima del tabellone Jannik Sinner che batte in quattro set l’insidioso canadese di origine israekiana Dennis Shapovalov (5-7 6-4 6-3 6-3) al termine di una partita non facile e per nulla scontata e che è costata anche qualche apprensione. E poi Lorenzo Musetti, promosso dopo il ritiro di Flavio Cobolli, messo KO da un problema fisico dopo due set.

US Open 2025, Sinner vince ma con sofferenza

Lo stesso Jannik Sinner ammette costruttivamente le sue difficoltà: “Ci sono aspetti del mio tennis di questi ultimi giorni che non mi stanno piacendo e sui quali sto lavorando. Ho avuto momenti di ansia, di preoccupazione e sono contento di essermene tirato fuori” dice l’altoatesino che passa agli ottavi dopo tre ore e un quarto di lavoro contro un avversario davvero eccellente che lo ha messo a durissima prova.

Sinner ha molta stima per Shapovalov e sapeva che non sarebbe stato facile né scontato: “Avrei dovuto dare retta a quello che mi ripetevo da due giorni, e cioè di essere solido e concreto fin dall’inizio. Ho corso dei rischi inutili e c’è voluto tempo e impegno contro un avversario davvero eccellente. Ma tutto sommato va bene così: ho imparato qualcosa e mi sto affacciando alla seconda settimana di Open che sarà senza dubbio peggiore, in ogni caso diversa”.

Sinner vs Bublik; Musetti vs Munar

Sinner affronterà ora il kazako Bublik, l’unico avversario — eccetto Alcaraz — che lo abbia battuto quest’anno – ad Halle. Poi potrebbe esserci un derby con Lorenzo Musetti che ha battuto al termine di un match ridotto a due soli set Flavio Cobolli, suo amico fin da quando erano bambini nei tornei boy, messo KO da un insopportabile dolore alla mano: “Ce l’ho messa tutta ma non ce la facevo nemmeno più a tenere in mano la racchetta. Mi dispiace avere lasciato così e spero che vada avanti lui anche per me…”

Le due maratone contro Passaro e Brooksby nei primi due turni sono costate carissime a Cobolli che d’accordo con suo padre Stefano, che è anche il suo tecnico ha alzato bandiera bianca: “Ho ragionato da allenatore ma anche da padre – ha detto alla fine del match Stefano Cobolli – non ce la faceva più, era una smorfia di sofferenza continua e fare l’eroe con tanti match ancora in calendario e un finale di stagione che può dargli grandi soddisfdazioni non serviva a niente”.

Bublik, prossimo avversario di Sinner, ha dovuto soffrire molto – cinque set e 3.40’ di gioco per avere ragione dell’americano Paul ( 7-6 6-7 6-3 6-7 6-1).

Musetti nel prossimo turno affronterà lo spagnolo Munar, vittorioso , come Sinner giocherà all’inizio della programmazione di domani, lunedì. Munar ha battuto senza incertezze e in tre set (6-1 6-4 6-4) il belga Bergs.

US Open, gli altri risultati maschili e femminili

Nel tabellone maschile vittorie di De Minaur su Altmaier, costretto al ritiro, e Riedl che già al primo set incassa il ritiro del polacco Majchrzak. L’unica vera sorpresa è la sconfitta di Zverev, che cede al quarto set a un Auger-Aliassime in condizioni decisamente molto brillanti e protagonista di una partita estremamente aggressiva: il canadese affronterà ora il russo Rublev, reduce da cinque set più faticosi del previsto contro il cinese di Taipei Wong.

Senza azzurre in tabellone dopo l’uscita di scena di ieri di Jasmine Paolini le partite della notte promuovono agli ottavi Iga Swiatek, in due set sulla russa Kalinskaya e la brasiliana Haddad che concede appena tre game (6-1 6-2) alla greca Sakkari. Ancora una bella vittoria, più sofferta delle precedenti, per Naomi Osaka che torna agli ottavi di finale di uno slam battendo in tre set Kasatkina. Nessun problema per Coco Gauff, in due set (6-3 6-1 sulla polacca Fech). La sfida tra Osaka e Gauff in programma domani è sicuramente uno degli highlights degli ottavi di finale femminile.

US Open 2025 il programma di oggi

Con oggi si apre di fatto la seconda settimana del torneo, e dunque il calendario degli ottavi di finale con una programmazione già molto interessante. Carlos Alcaraz sarà in campo nel secondo match del primo turno sull’Arthur Ashe contro il francese Rinderknech che ha già affrontato e battuto tre volte, l’ultima delle quali quest’anno al Queen’s Club di Londra.

Nel primo turno serale spetta a Novak Djokovic prendere il centro della scena contro il tedesco Struff in un match apparentemente dal pronostico chiuso: sette precedenti tutti favorevoli al serbo anche se l’ultimo risale alle finali della Davis di quattro anni. Nole da allora ha sofferto e Struff è cresciuto, e potrebbe rendergli la vita difficile.

In campo anche la testa di serie numero #1 femminile Arina Sabalenka che gioca in tarda serata contro la spagnola Bucsa.

Il tifo italiano potrà sfogarsi per il ritorno in campo del nostro doppio femminile, Errani-Paolini, chiamato ad affrontare intorno alle 19 le americane Kessler-Stearns: è l’unico match che riguarda il team azzurro oggi.

US Open 2025: oggi in TV

Alcaraz sarà il piatto forte di Sky Sport Uno, che apre con la sfida femminile Pegula-Li, ma non prima delle 19.30. Djokovic è previsto intorno all’1.00 sempre sulla prima rete sportiva Sky. Il doppio femminile di Errani-Paolini sarà invece proposto in diretta su Supertennis che aprirà con Mannarino-Lehecka.