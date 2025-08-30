US Open 2025: fuori Darderi e Paolini | Gli Italiani in campo oggi, sabato 30 agosto | Le partite di oggi, Sinner, Musetti e Cobolli, programmazione TV, calendario e ultimissime

Niente da fare per Luciano Darderi, chiamato a una missione impossibile contro Carlos Alcaraz che ha concesso poco o nulla anche all’azzurro, così come era successo a Mattia Bellucci nel corso del secondo turno.

US Open 2025, Alcaraz smonta i sogni di Darderi

Eloquente il punteggio finale dello spagnolo, testa di serie #2 del tabellone, che chiude in tre set e in poco più di due ore di partita: 6-2 6-4 6-0. Darderi si accontenta di aver giocato un terzo turno proibitivo ma che lo ha messo al centro dell’attenzione, consentendogli di esordire sull’Arthur Ashe cercando di fare il possibile. E oggi per lui, numero #34 del tabellone e numero #32 del tabellone i pochi punti strappati allo spagnolo sono comunque un punto di vanto.

L’italoargentino chiude con sei game vinti ma anche con il terzo set ceduto a zero e otto doppi falli. Darderi ha anche accusato qualche problema fisico che gli ha impedito di essere al meglio…. “E se contro fenomeni del genere non sei al 120% o anche di più finisci non solo per perdere ma anche per fare brutta figura – dice – ma tutto sommato non è andata nemmeno così male anche se non ho servito al meglio… Esco sereno. Il mio percorso prosegue. Ho giocato finora tutti i tornei che desideravo e ora il mio sogno sarebbe quello di concretizzare il mio accesso alla Top20 entro la fine dell’anno e di giocare la Davis”.

Carlos Alcaraz fa irruzione così nella seconda settimana di Open dove affronterà il francese Rinderknech che ha eliminato in quattro set il connazionale Bonzi.

US Open 2025, il tabellone maschile

In ambito maschile vittoria in quattro set per Novak Djokovic che si iscrive agli ottavi di finale battendo il britannico Norrie: affronterà il tedesco Struff che ha eliminato nettamente Tiafoe. Agli ottavi anche Mannarino che batte Shelton Benjamin e affronterà adesso il ceko Lehecka con la prospettiva di trovare Alcaraz ai quarti.

US Open, eliminata Jasmine Paolini

Niente da fare per Jasmine Paolini chiamata a un terzo turno non impossibile contro Marketa Vondrousova. L’azzurra parte bene ma finisce per perdere male il primo set. E da qui non recupera più crollando nella seconda frazione senza molte attenuanti e commettendo un gran numero di errori.

Ad ammettere le proprie responsabilità è la stessa Paolini: “Doveva e poteva andare meglio ma nel secondo set mi sono disunita, ho perso lucidità. Sicuramente per colpa dei tanti errori che ho commesso. Forse mi sono lamentata un po’ troppo e questo non mi ha certo tranquillizzato”.

Il finale di stagione offre comunque occasioni di riscatto per Paolini, che era l’ultima italiana ancora in tabellone nel singolare femminile: “Punterò alle Finals in doppio sicuramente, ma la mia speranza è di arrivare anche a quelle in singolare anche se dovrò fare un ottimo finale di stagione per riuscire a entrare ed evitare i cali di rendimento e di continuità che ho avuto negli ultimi tornei. Ce la posso ancora fare”.

US Open 2025, il tabellone femminile

Vittoria in due set per Sabalenka, numero #1 del tabellone femminile contro la canadese Fernandez; la russa affronterà ora la spagnola Bucsa, vittoriosa su Mertens. In un tabellone dove Paolini è l’unica testa di serie sacrificata accedono agli ottavi Rybakina, che concede solo tre game alla Raducanu e affronterà proprio la Vondrusova che ha eliminato l’azzurra. Così come Pegula, vittoriosa in due set su Azarenka. Per l’americana derby statunitense con Li. Eliminata invece Andreeva, numero #5 del tabellone in attesa del completamento della parte bassa dove particolarmente attesa, oggi, è Naomi Osaka.

US Open, oggi c’è Sinner

Alla autorevole prestazione di Carlos Alacaraz dovrà rispondere altrettanto autorevolmente oggi Jannik Sinner, opposto al canadese Shapovalov: “Tennista di grande talento, temibile, sicuramente in grado di mettermi in difficoltà” dice l’azzurro del suo avversario con il quale ha un solo precedente, una sconfitta in cinque set che risale tuttavia allo US Open di quattro anni fa, quando Sinner era ben lontano dalla prima posizione e viveva un momento non particolarmente brillante. Sinner giocherà sull’Arthur Ashe nel secondo match del primo turno.

Prima dell’altoatesino toccherà a Musetti e Cobolli, costretti a un derby italiano che se non altro garantisce un posto azzurro agli ottavi. Due tennisti amici, che si conoscono bene e che hanno condiviso molto del percorso sia nei tornei giovanili che nelle prime esperienze professionistiche in ATP. Pronostici in equilibrio quasi perfetto: anche se i bookmaker, non solo per una questione di ranking danno qualche chance in più a Musetti. Match in programma alle 17 sul Louis Armstrong.

Gli italiani in doppio

Nel torneo di doppio maschile vittoria sofferta – al terzo set – per Bolelli e Vavassori che piegano gli spagnoli Martinez-Munar 7-6 4-6 6-2. I due azzurri attendono il risultato di Arneodo-Bopanna vs Cash-Tracy per conoscere il proprio avversario.

Niente da fare per Mattia Bellucci, eliminato in due set con Maroszan da Arends-Johnson così come per Angelica Moratelli, eliminata in due set, 6-2 6-2 insieme alla rumena Cristian da Alexandrova e Zhang. L’Italia conserva al secondo turno del doppio due sole coppie: Vavassori-Bolelli ed Errani-Paolini che affronteranno al secondo turno domani le americane Kessler-Stearns.

US Open 2025, il programma in TV

Ad aprire la programmazione televisiva sarà ovviamente il derby Musetti-Cobolli, in programma alle 17 su Sky Sport Uno, seguito dal match tra Sinner e Shapovalov. Nessuna sovrapposizione tra quelli che oggi saranno gli unici azzurri in campo.

Se il derby italiano dovesse ancora essere in corso al momento del primo servizio di Sinner, a garantire il doppio live ci sarà Sky Sport Tennis (canale 203). Diretta live anche per Zverev-Auger Aliassime, Altmaier-DeMinaur, Frech-Gauff e Osaka-Kasatkina. A chiudere il programma femminile la sfida JKalinsakaya-Swiatek.