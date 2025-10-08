“Urla e spintoni”, aggressione a È sempre Cartabianca: la reazione in diretta di Bianca Berlinguer

Un altro colpo di scena a È sempre Cartabianca. Durante la puntata di martedì 7 ottobre, è accaduta un’aggressione in diretta e il programma di Bianca Berlinguer è stata nuovamente protagonisti di momenti di tensione. La troupe del tv show è stata vittima di un episodio di violenza, avvenuto mentre le telecamere riprendevano un corteo pro-Pal a Bologna. I manifestanti sono scesi in piazza in solidarietà con la Palestina, proprio nelle ore in cui una nuova Flotilla ha cercato di rompere l’assedio marittimo di Israele su Gaza. Il giornalista Matteo Calzaretta è quindi stato aggredito verbalmente, impendendo così fisicamente le riprese. La regia si è quindi sentita costretta a interrompere il collegamento.

La troupe di È sempre Cartabianca è stata aggredita

L’episodio è avvenuto all’inizio di un collegamento live di Calzaretta da Boologna, fatto a seguito di una richiesta di Bianca Berlinguer al suo inviato. “Hai qualche immagine da farci vedere?“, ha detto la conduttrice. Poi ci sono state le urla, che erano tutte incentrate sull’accusa di non parlare di genocidio. Ci sono stati insulti e minacce, nel tentativo di bloccare la cronaca. “Terroristi!” – si è sentito – “Parlate del genocidio, Dio ca*e! Parlate del genocidio!”. E ancora: “Vergogna. State difendendo un genocidio riprendendoci“.

Matteo Calzaretta ha a quel punto tentato di mantenere la calma, dichiarando che la loro protesta fa parte della cronaca. “Questa è informazione” – ha dichiarato – “Non è una situazione semplice, ma abbastanza complessa. Ci stanno mettendo le mani davanti alla telecamera. Un gruppo di manifestanti ha circondato il nostro operatore“.

La reazione di Bianca Berlinguer

Tutta questa situazione è diventata in poco tempo insostenibile, tanto che Bianca Berlinguer si è mostrata molto preoccupata. Rivolgendosi al giornalista Calzaretta, ha detto: “Non vorrei che avessi problemi“. Lo ha quindi invitato a fermare le riprese e a non riprendere quelle persone, chiedendogli così di raccontare la manifestazione senza però filmare. A seguito della tensione creatasi, la regia ha però interrotto il collegamento in diretta.