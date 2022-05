Si intitola Urban Scouters il nuovo programma di La7d, in onda, stando a quanto risulta da TvBlog, dal 29 maggio, ogni domenica, alle ore 18:20. Alla conduzione, sempre in base alle indiscrezioni in nostro possesso (sul sito di La7 per ora campeggia solo l’indicazione ‘prossimamente’), dovrebbe esserci un nome che potrebbe suonare nuovo al pubblico del piccolo schermo. Si tratta di Elisa Sciuto, giornalista che da tempo collabora con Mediaset (attualmente lavora a Zona Bianca, la trasmissione di Giuseppe Brindisi in onda la domenica sera su Rete 4) e speaker di Radio Zeta (del gruppo RTL 102.5).

Urban Scouters è un magazine settimanale che mira a portare il pubblico alla scoperta delle più belle città italiane, cercando però di andare oltre le consuete mete turistiche. L’idea è di sorprendere i telespettatori della rete televisiva di Cairo, rivolta a un pubblico più giovane e femminile, mostrando loro posti inaspettati, persone sorprendenti e cose fuori dall’ordinario.

La curiosità è legata al mezzo di trasporto che sarà usato da Elisa Sciuto per andare di città in città: il monopattino, veicolo decisamente di tendenza da qualche anno e che finalmente approda in televisione nel ruolo di ‘protagonista’. La regia del nuovo titolo di La7d è affidata a Maxim Derevianko. A firmare il programma come autori, invece, sono Alessio Odinzov e Daniela Massabo. La produzione è a cura di Friends production. Le puntate previste dovrebbero essere otto in tutto, con chiusura in programma in piena estate, esattamente il 17 luglio prossimo.

Dunque, il primo appuntamento con Urban Scouters è fissato per domenica 29 maggio alle ore 18.20 su La7d. L’esperimento funzionerà e sarà confermato in palinsesto o addirittura sarà promosso su La7 nella prossima stagione? La risposta arriverà soltanto nelle prossime settimane.