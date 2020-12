Dopo il successo di Una poltrona per due di ieri sera, classico di Italia 1 della vigilia di Natale, per quanto riguarda la sera di Natale, sempre su Italia 1, tornerà in onda quello che sta diventando, con il trascorrere degli anni, un altro piccolo appuntamento tradizionale televisivo delle festività natalizie.

Stiamo parlando di UP & Down, lo spettacolo teatrale che vede protagonisti Paolo Ruffini e gli attori con sindrome di Down della Compagnia Mayor Von Frinzius.

Lo show di questa sera si intitola, per la precisione, UP & Down – Un Natale Normale, titolo che sottolinea l’esigenza di trascorrere un Natale, appunto, il più normale possibile, segnato dalla pandemia di COVID-19 tuttora in corso, e che, al contempo, ribadisce l’obiettivo di questo progetto artistico: accogliere la diversità e celebrare l’unicità di tutti attraverso il sorriso.

A differenza del format teatrale delle precedenti edizioni, per quanto riguarda l’edizione 2020, lo spettacolo tornerà in una versione inedita, diventando un vero e proprio talk show, con sorprese, ospiti, momenti di improvvisazione e non solo.

Tra gli ospiti di questa serata, troveremo Alvin, Alessandra Amoroso, Ilary Blasi, Vittorio Brumotti, Piero Chiambretti, Giuseppe Cruciani, Antonella Elia, Mario Giordano, J-Ax, le Donatella, Valeria Marini, Alfonso Signorini, Andrea Paris e Pupo.

I veri protagonisti dello show, ovviamente, saranno i ragazzi della Compagnia Mayor Von Frinzius che, guidati dal comico e conduttore di Colorado, coinvolgeranno gli ospiti in sfide, gag, performance e interviste senza filtro.

Lo spettacolo UP & Down andrà in onda su Italia 1, il 25 dicembre, per il terzo anno consecutivo.

Due anni fa, infatti, su Italia 1, andò in onda l’omonimo spettacolo teatrale diretto da Lamberto Giannini, fondatore della compagnia Mayor von Frinzius, fondata nel 1997 e composta da 97 attori, la metà dei quali, persone diversamente abili. Dallo spettacolo, fu tratto anche un film documentario intitolato UP & Down – Un film normale.

L’anno scorso, invece, andò in onda UP & Down – Una Favola Normale, spettacolo registrato al Teatro Verdi di Firenze che vide la partecipazione di Alfonso Signorini, Teo Mammucari, Juliana Moreira, Scintilla e Gianluca Impastato.