Fiori d’arancio per l’Uomo Gatto. Gabriele Sbattella, storico volto di Sarabanda, sabato mattina ha detto “sì” all’amata Elena. La cerimonia si è tenuta nel Municipio di San Benedetto del Tronto, città di cui non è originario Sbattella (risiede a Porto San Giorgio), ma a cui è molto legato.

L'uomo Gatto, Gabriele Sbattella, si è sposato. pic.twitter.com/xf1aqSYgao — Massimo Falcioni (@falcions85) September 7, 2024

“Ci siamo conosciuti nel 2021, in occasione degli Europei di Calcio – ha raccontato l’ex campione del programma di Italia 1 – ero impegnato come volontario in occasione delle tre partite del girone che l’Italia giocò all’Olimpico. Lei era in gita a Roma e ci incrociammo la primissima volta dalle parti di piazza del Popolo. Mi stavo recando di corsa alla fermata dell’autobus che avrebbe dovuto portarmi allo stadio. Da lì le cose presero il verso che dovevano prendere ed eccoci qui. A parte il grande sentimento che ci lega, Elena mi è stata molto vicino in momenti difficili della mia vita. Nel 2022 ho perso sia mio padre che mia madre. Tutto è accaduto in brevissimo tempo. Francamente, non so se avrei avuto la forza per superare questo momentaccio se non avessi avuto lei al mio fianco”.

Sbattella raggiunse la celebrità tra il 2002 e il 2003 vincendo ben 79 puntate consecutive nella trasmissione di Enrico Papi. Appassionato di sport e, ovviamente, di musica, appena entrato in Comune Gabriele ha chiesto espressamente che durante la celebrazione venisse mandato il brano di Elton John “Your Song”.

Dopo Sarabanda, l’Uomo Gatto è in qualche modo rimasto nel campo dei game show, prendendo parte anche a puntate speciali di Caduta Libera. “Da Gerry Scotti mi sono tolto il fardello di campione senza portafoglio e l’11 dicembre 2016 conquistai 11 mila euro e un viaggio a Dubai. Con tutto il rispetto per Sarabanda, l’atmosfera di Caduta Libera era tutt’altra cosa”.

Tornando a Sarabanda, il picco di popolarità venne raggiunto nell’inverno del 2003, con l’ultima puntata – nel corso della quale venne eliminato da Tiramisù – che realizzò l’ascolto record di 5.849.000 spettatori, pari al 20,3% di share. Numeri impressionanti, decisamente di un’altra epoca televisiva.