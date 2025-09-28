Uomini e Donne, lite furiosa tra Gloria e Guido, volti del trono over. Il vivace confronto in studio lascia tutti senza parole: ecco perché è finita.

Uomini e Donne, volano stracci tra Gloria e Guido. Il confronto in studio (e perché lei l’ha lasciato)

Uomini e Donne ha ripreso la sua programmazione ordinaria e il pubblico ha ritrovato in studio diversi volti noti del trono over. Le prime puntate sono state dedicate alle coppie che si sono formate prima di Giugno e che oggi si sono dette addio. Come di consueto Maria De Filippi he messo al confronto cavaliere e dame, che al centro dello studio hanno spiegato come mai la relazione si è conclusa. Tra i confronti più accesi che hanno allertato l’attenzione dei presenti e del pubblico a casa c’è stato quello di Gloria e Guido. I due quando hanno lasciato il daytime insieme sembravano molto affiatati, ma lontano dai riflettori è successo qualcosa d’inaspettato per entrambi.

Gloria ha attaccato Guido in modo diretto, e ha denunciato alcuni suoi modi di fare poco rispettosi. In particolare la dama si è riferita ad un incontro dove avrebbero dovuto festeggiare il suo compleanno, ma le cose non sono andate come da programma. Prima Guido ha manifestato il suo dissenso nei confronti di Francesco e del ballo che ha fatto con Gloria. Quest’ultima ha affermato che ha usato termini irripetibile sull’uomo:

“Manco un saluto? Nutri così tanto odio per me? Una sera dice di aver rivisto la puntata in cui avevo ballato con Francesco… preferisco un uomo cattivo così almeno lo vedo, ma io sono uscita con te in buona fede… hai avuto una reazione cattiva, mi vergogno a dire quello che hai detto su quell’uomo. Da quel momento litighiamo. Hai una cattiveria nel corpo!”, ha esordito la dama, che è stata un fiume in piena e non ha trattenuto la sua rabbia.

Gloria a Guido: “Tu non stai bene”

Gloria ha poi continuato nonostante i tentativi di Guido di interromperla: “Mi porta una bella torta di compleanno, affrontiamo un argomento, vado contro un suo pensiero, dice ‘Eh va beh sarò un coglione’, e mi dice di lascialo. Arrivato a mezzanotte aspettiamo lo scadere del mio compleanno, chiedo se posso portare un pezzo di torta a mia figlia, e lui si alza, ferma i camerieri – sei un pezzo di merda!” Guido ha provato a giustificarsi, ma la dama non lo ha fatto parlare e ha aggiunto:

“Rimango calma anche se scioccata, poi si riprende la torta, me la ridà, mi chiede quale candelina volesse, spengo il tutto e gli chiedo se avesse finito di prendermi per il cu*o. Te non stai bene, anche se non sono una psicologa. Devi andare da uno bravo. Mi hai umiliata”. Apparentemente impassibile il cavaliere ha provato a dare la sua versione dei fatti, ma non è stato convincente e la maggior parte del pubblico si è schierato dalla parte di Gloria.

Guido resta a Uomini e Donne: “A me non è ancora passata, ma…”

Il cavaliere ha poi riferito che nonostante l’accuse della dama è ancora molto attratto da lei, ma questo non gli ha impedito di accettare l’invito di rimanere nel parterre degli uomini: “Per te l’uomo giusto lo devono fabbricare. A te servirebbe l’uomo col telecomando. A me non è ancora passata, comunque”. Guido si è poi giustificato dicendo di voler restare per vedere come si sarebbe evoluta la situazione: i due avranno un riavvicinamento?

Certo è che Guido non ha fatto una bella figura e si è beccato anche la critica negativa di Tina Cipollari che non ha perso l’occasione di commentare l’accaduto: “Indisponente. Non ti sei persa nulla, Gloria”, parole condivise da gran parte dei telespettatori.