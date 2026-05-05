Uomini e donne verso la fine: quando va in onda l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi

Il conto alla rovescia è ormai partito negli studi di Uomini e Donne, dove l’atmosfera delle ultime registrazioni ha già il sapore delle grandi decisioni. Dopo una stagione lunga e ricca di intrecci, il programma condotto da Maria De Filippi si avvia verso la chiusura, lasciando spazio a un finale che promette di concentrare in poche settimane tutto ciò che è rimasto in sospeso.

La macchina produttiva, come da tradizione televisiva, procede con un certo anticipo rispetto alla messa in onda. Questo significa che mentre il pubblico segue ancora le dinamiche quotidiane su Canale 5, in studio si stanno già costruendo gli ultimi capitoli di stagione. Le registrazioni, infatti, entrano nella fase conclusiva proprio in questi giorni, con una tabella serrata che punta a confezionare le puntate finali prima dello stop estivo.

Uomini e Donne verso il finale: il dating show accelera tra scelte e nuovi equilibri

Il palinsesto dovrebbe accompagnare i telespettatori fino agli ultimi giorni di maggio, mantenendo la collocazione pomeridiana che da anni rappresenta uno dei punti fermi dell’offerta Mediaset. Un finale programmato nei dettagli, che segue un copione ormai consolidato ma capace ogni anno di rinnovarsi attraverso le storie dei protagonisti.

Ed è proprio sul fronte narrativo che si concentra l’attenzione. I tronisti ancora in carica sono chiamati a sciogliere i nodi più importanti dei loro percorsi, trasformando mesi di conoscenze, dubbi e confronti in una scelta definitiva. Tra i volti più seguiti, il percorso di Ciro si avvicina al momento decisivo, con due corteggiatrici che hanno diviso pubblico e studio, alimentando discussioni e aspettative.

Parallelamente, il Trono Over continua a offrire dinamiche più mature ma non meno intense. Le relazioni nate negli ultimi mesi sembrano arrivare a un punto di svolta, tra storie che si consolidano e altre che restano sospese tra fiducia e incertezze. Alcune coppie potrebbero uscire insieme proprio nelle battute finali, dando al programma quel senso di compimento che spesso caratterizza la chiusura di stagione.

Non mancano, come sempre, i retroscena e le segnalazioni, elementi che da anni fanno parte del racconto e contribuiscono a tenere alta l’attenzione anche fuori dallo studio. È in questo equilibrio tra realtà e narrazione televisiva che il programma continua a trovare la sua forza, rinnovando un format che, pur restando fedele a sé stesso, riesce ancora a intercettare il pubblico.

La sensazione è che le prossime settimane saranno una sintesi perfetta dell’intera stagione: emozioni concentrate, decisioni inevitabili e quel mix di imprevedibilità e costruzione narrativa che da sempre definisce il successo di “Uomini e Donne”. Poi, come da tradizione, sarà il momento di spegnere le luci dello studio e rimandare tutto all’autunno, quando nuove storie torneranno a prendere forma. Quindi i telespettatori si devono preparare a salutare i protagonisti, le ultime registrazioni si terranno a fine maggio e poi si chiuderà il sipario sulla stagione.