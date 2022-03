Uomini e Donne, Veronica Rimondi è la nuova tronista: chi è

Dall’appuntamento di Uomini e Donne trasmesso oggi pomeriggio, 23 marzo 2022, ecco la nuova tronista di questa edizione: è Veronica Rimondi, 26 anni da Ferrara. Maria de Filippi l’ha accolta nello studio preceduta da un filmato in cui la ragazza è ripresa dalle telecamere per registrare il suo provino e presentarsi con la sua vivavoce.

Ecco cosa ha detto rispondendo alle domande della produzione:

Mi sono laureata durante il periodo del Covid, ho iniziato a lavorare con Papà nell’azienda di famiglia e vivo dal 2017 da sola. Mi arrangio. Sono in un appartamento che mi ha dato mio Papà. Una delle frasi che più mi sento dire è: Sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica, ma come sappiamo l’apparenza inganna, o forse no.

Lati caratteriali? “Estroversa e allegra. Ambiziosa, autoironica e anche molto intuitiva, quindi maschietti attenzione“.

Le parole sulla famiglia:

Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia che mi ha amata e sostenuta in ogni momento della mia vita. Mamma e papà si sono separati quando io ero piccola, ma non posso dire di aver avuto la vita difficile. Non mi hanno mai fatto mancare nulla. Sono molto legata a mia mamma e mia sorella, sono grata a mio papà per avermi permesso di lavorare nella sua azienda di famiglia.