Saremo pur orfani di Temptation Island, ma perlomeno possiamo avere qualche news in più su Veronica Rimondi e Matteo Farnea ovvero l’ultima delle coppie formate nello studio di Uomini e Donne per questa stagione 2021/22. Veronica, stimata da Maria de Filippi che poco prima della sua scelta le ha fatto i complimenti per essere stata una delle troniste più coerenti con se stesse fin dal primo giorno ( le disse “Tu non sei cambiata di una virgola e non è facile, soprattutto alla tua età perchè in qualche modo ti influenzano“), passato il primo mese dal fatidico giorno fa il punto della situazione della storia appena iniziata con Matteo.

In un’intervista al settimanale Nuovo, Veronica racconta un curioso retroscena che riguarda sì, la sua scelta, ma soprattutto rivela ciò che si sono dette lei e Maria de Filippi a proposito del ragazzo:

Maria è stata molto contenta per noi. Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’. Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla.

E’ chiaro che le cose stiano andando evidentemente per il verso giusto “Matteo? Lui è molto sensibile e io vado pazza per questa sua dolcezza” aggiunge Veronica. L’ex tronista nelle ultime ore si è mostrata sui social insieme al compagno mettendosi a disposizione dei fans per alcune domande.

Qui vengono fuori altri particolari (riportati dal sito di Isa e Chia), ad esempio come i due si stanno approcciando ai rispettivi caratteri. Veronica sembra soddisfatta di come si sta comportando Matteo “Premetto, mi piace tutto di lui” dice, ma c’è ancora tanto da lavorare “Ci sono certe cose, dei lati di lui che giustamente bisogna un attimo smussare“. In risposta a chi li ha chiesto qual è stata l’esterna più bella a Uomini e Donne loro rispondono: “Quella del primo bacio, perché è lì che ‘il Farne’ (Veronica si riferisce al cognome di Matteo) ha cominciato a lasciarsi andare, abbiamo iniziato a legare“.

E non mancano nemmeno i progetti, il primo riguarda una casa: “Abbiamo già preso una casa. Abbiamo firmato un mutuo, un piccolo mutuino. Grande casa, piccolo mutuino“.

Le cose parrebbero farsi sempre più sul serio per Veronica e Matteo!