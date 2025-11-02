Uomini e Donne trono over, Mario umiliato, l’ira di Magda: “Vergognati”

Scintille a Uomini e Donne dove Magda perde la pazienza e attacca duramente Mario Lenti con cui ha chiuso la frequentazione.

Scintille, rivelazioni e discussioni dai toni accesi. Sono tutti questi gli ingredienti delle varie puntate del trono over di Uomini e Donne che continuano a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico di canale 5. Tra i protagonisti indiscussi della stagione in corso ci sono Gemma Galgani, Magda e Mario Lenti. Le due dame e il cavaliere pugliese hanno dato vita al primo triangolo stagionale del dating show di canale 5 dando vita a discussioni di fuoco.

Mario, poi, ha chiuso sia con Gemma che con Magda ma le discussioni non sono mai terminate. La Galgani, in particolare, non perde occasione per accusare il cavaliere di averla usata per conquistare popolarità e di aver conosciuto, con lui, il peggio della trasmissione. Gemma che ha rifiutato il cavaliere, inoltre, lo ha accusato anche di averle mancato totalmente di rispetto. Ad inveire contro Mario, poi, è stata soprattutto Magda che, dopo aver difeso la dama di Torino, ha umiliato il cavaliere in studio davanti a tutti.

Magda contro Mario: fuoco e fiamme a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 31 ottobre 2025, l’atmosfera nello studio di Uomini e Donne si è infiammata quando Maria De Filippi ha chiamato al centro sia Mario che Cinzia Paolini, la dama che sta frequentando e a cui ha regalato un vestito. Magda, così, ha colto l’occasione per restituire al cavaliere un regalo ricevuto durante la loro frequentazione.

Dopo aver lasciato lo studio, Magda è rientrata con una busta e, avvicinandosi a Mario, ha detto: “Questo è il regalo che ti restituisco che hai detto a tutta Italia…Me lo hai rinfacciato…Tieniti il tuo regalo…Non ho più parole…”, ha sbottato la dama che ha poi svelato il contenuto della busta.

Magda ha rivelato che il telefonino si era rotto e che l’unica soluzione era comprarlo nuovo. La dama aveva scelto il modello più economico ma Mario si è proposto di regalarglielo e, nonostante lei avesse detto no, l’ha fatto ugualmente. Un regalo che, tuttavia, Mario le ha rinfacciato quando la frequentazione è finita portando la dama al gesto plateale di restituirglielo.

“Ha insistito e me l’ha fatto come regalo, ma adesso me l’ha rinfacciato…Io l’ho ricomprato pagandolo quasi il doppio perchè tu l’hai comprato con lo sconto…Vergognati!”, ha sbottato la dama con Mario che ha provato a difendersi ma anche Gianni Sperti l’ha attaccato: “Pensi ancora che ci sono donne che vedono un uomo con la bella macchina e gli vanno dietro? Fortunatamente le donne lavorano e sono indipendenti oggi”, ha sbottato l’opinionista che, poi, insieme a Tina Cipollari, ha ammesso di non credere affatto all’interesse reciproco che Mario e Cinzia dichiarano di provare.