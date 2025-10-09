Uomini e Donne, anticipazioni 9 ottobre 2025: Gemma rifiuta Mario, la reazione del cavaliere

Oggi a Uomini e Donne, il trono over vede Gemma Galgani chiarire con Mario Lenti, mentre Federico Mastrostefano si concentra su Agnese De Pasquale. Sul trono classico, Sara Gaudenzi diventa tronista dopo un acceso confronto, mentre Flavio e Cristiana vivono nuove esterne tra tensioni e confronti. Puntata ricca di colpi di scena e sviluppi emozionanti.

Continua l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne su Canale 5, condotto come sempre da Maria De Filippi, affiancata dai commenti in studio di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. La trasmissione resta un osservatorio privilegiato sulle dinamiche sentimentali di over e giovani protagonisti, tra colpi di scena e nuove conoscenze.

Trono over: chiarimenti e nuove frequentazioni

Nella puntata di oggi, il trono over si concentra su rapporti intricati e nuove uscite. Gemma Galgani, dopo la chiusura con Mario Lenti, lo incontra nuovamente, ma si tratta di un incontro chiarificatore in amicizia, non di un ritorno di fiamma. Mario, invece, continua a frequentare Magda, che decide a sua volta di uscire anche con Sebastiano Mignosa, ampliando le proprie conoscenze. Federico Mastrostefano conferma la sua scelta di concentrarsi esclusivamente su Agnese De Pasquale, interrompendo ogni relazione con Rosanna e Veronica. In studio emerge che aveva tentato un’esterna con Barbara De Santi, ma senza sviluppi.

Trono classico: tensioni, eliminazioni e nuovi ingressi

Il trono classico offre forti emozioni: dopo uno scontro con la corteggiatrice Sara Gaudenzi, che decide di autoeliminarsi, Maria De Filippi le propone il ruolo di tronista, accettato con entusiasmo dalla ragazza romana, che diventa la terza tronista ufficiale della stagione. Nei giorni precedenti, Flavio Ubirti è uscito sia con Sara che con Nicole Belloni, nota per la sua partecipazione a Temptation Island. Parallelamente, Cristiana Anania porta in esterna Federico, che critica Jakub per aver preso in giro la speaker radiofonica e partecipare al programma solo per visibilità. Questa puntata si preannuncia quindi ricca di sviluppi, confermando la capacità di Uomini e Donne di rinnovarsi continuamente e coinvolgere il pubblico con storie sempre nuove e personaggi protagonisti.