Uomini e Donne trono over, Barbara De Santi e gli aggiornamenti dall’ospedale

Volto accreditato del parterre del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi è tornata in studio lo scorso settembre. Prima della chiusura della scorsa stagione ha lasciato il daytime insieme a Ruggiero, i due sembravano molto presi l’uno dall’altra, ma la storia non ha avuto seguito: la coppia si è detta addio, in modo ufficiale, lo scorso settembre. I motivi dell’allontanamento sono stati diversi anche se la dama ha accusato l’ex di non averla sostenuta quando ne aveva bisogno. La De Santi nei mesi scorsi ha infatti vissuto un momento drammatico: la sorella Simona è stata vittima di un grave incidente, dove ha rischiato di perdere la vita.

Per un periodo Barbara non è apparsa sui social e si è dedicata totalmente alla sorella. Poi lo scorso Agosto ha aggiornato i fans, a cui ha spiegato come stava Simona: “Grazie alle vostre preghiere e alla vostra energia, alla competenza e alla professionalità di tutto il personale medico del reparto di terapia intensiva, mia sorella da ieri ha avuto qualche leggero miglioramento.” La dama si è rivelata fiduciosa e ottimista, nonostante il delicato intervento subito dalla sorella.

Parole che oggi hanno ancora più valore, visto che si sono rivelate fondate. In questi giorni la De Santi ha condiviso qualche immagini della sorella in ospedale. La donna sta meglio, e anche se è ancora ricoverata, si sta impegnando molto per tornare alla sua quotidianità. Nel video Barbara sorride e prende in giro Simona, che non manca di stare al gioco. Cammina con il sostegno e ironizza sui suoi capelli scapigliati, ma puliti. La donna sembra essere di buon umore e a quanto pare la strada oggi è in discesa.

Barbara De Santi e il legame speciale con la sorella Simona

Barbara De Santi e Simona sono molto legate e anche se sono sia fisicamente che caratterialmente diverse, sono unite e si sono sempre sostenute a vicenda. Per questo quando Simona ha avuto l’incidente la dama è andata nel panico e ha preferito non avere nessun contatto social. Ha parlato di quello che ha vissuto solo dopo aver acquisito la sicurezza che il peggio fosse passato.

Simona oggi è impegnata con la riabilitazione e sta seguendo tutti le cure dei medici. L’incidente è stato drammatico, poteva morire, ma alla fine è riuscita a superare il dramma. Barbara intanto continua ad aggiornare i fans suo miglioramenti quotidiani. Nel corso degli ultimi mesi ha ricevuto tanto affetto e sostegno dalla gente comune e non poteva non condividere con chi le vuole bene quello che le stava accadendo.

L’incidente della sorella di Barbara De Santi: cosa è successo

“Mia sorella è stata coinvolta in una gravissimo incidente“, ha così esordito la dama quando ha rivelato il dramma che stava vivendo. Non ci sono dettagli in merito alle dinamiche dell’accaduto, ma a quanto pare Simona ha vissuto dei momenti sospesa tra la vita e la morte. La dama ha anche riferito che inizialmente sembrava che le cose si fossero stabilizzate, ma poi sono sopraggiunte delle complicazioni e la donna è stata operata.

Ora Simona sta meglio, è in piedi, sorridente e ironica. Al suo fianco la sorella che non manca di farle visita e di farle sentire tutto il suo affetto. Il dramma, come succede sempre in questi casa, l’ha unite ancora di più.