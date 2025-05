Perché la fine del trono di Chiara Pompei non va in onda in tv ma solo su Wittytv? I possibili motivi per questa decisione storica

Uomini e Donne: perché la fine del trono di Chiara Pompei non va in onda in tv? I possibili motivi

Nelle scorse ore, con un fulmine a cielo sereno, sui social ufficiali di ‘Uomini e Donne‘, è stato fatto un annuncio su quello che accadrà domani pomeriggio. Non in tv, su Canale 5, ma su Wittytv. Dopo la messa in onda della tradizionale puntata (che, come di consueto, seguiremo, in liveblogging), sulla piattaforma che accoglie tutti i programmi di Maria De Filippi, i telespettatori e le telespettatrici del dating show di Canale 5, potranno assistere, alla fine del trono di Chiara Pompei. Che, in realtà, non è mai iniziato ufficialmente.

Dopo la presentazione in studio, la conoscenza dei corteggiatori all’appuntamento al buio e qualche ballo per rompere il ghiaccio, di Chiara si sono perse completamente le tracce. Domani, lunedì 24 febbraio 2025, sapremo che fine ha fatto. E perché, in un batter di ciglia, è sparita dal radar.

Riccardo, il ragazzo che la tronista frequentava a ridosso della clip di presentazione, ha vuotato il sacco, sui social, scrivendo, di fatto, la conclusione del percorso di Chiara.

La segnalazione su Chiara Pompei di Uomini e Donne

Nella registrazione dello scorso 11 febbraio, il nostro Fabio Morasca, riprendendo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni riportava che “la registrazione è subito iniziata con Chiara al centro studio. Parlando della sua relazione con Riccardo, Chiara ha dichiarato di essere stata molto presa da lui, durante la loro storia, mentre lui l’avrebbe considerata solamente come una storia occasionale e per questo motivo, Chiara ha accettato la proposta di diventare tronista. Nonostante abbia accettato la proposta di Uomini e Donne, Chiara ha continuato a sentire Riccardo.

Riccardo, presente in studio, ha smentito la dichiarazione di Chiara riguardante la relazione occasionale. Riccardo, inoltre, avrebbe sostenuto dei provini sia per Uomini e Donne che per Temptation Island.

Gli opinionisti hanno criticato Riccardo mentre la conduttrice ha invitato Chiara e Riccardo a chiarirsi meglio in privato. Dopo circa un’ora, Chiara è rientrata in studio, ammettendo di essere ancora interessata a Riccardo e i due hanno lasciato lo studio insieme”.

E’ la prima volta, nella storia di ‘Uomini e Donne’, che una ‘cacciata’ dallo studio non venga trasmessa su Canale 5. Ad oggi, i motivi di questa inusuale scelta restano ignoti. Rispetto nei confronti di una ragazza giovane? O ancora la volontà di non dare ulteriori visibilità all’ennesimo trono non riuscito?