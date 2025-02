Martedì 11 febbraio 2025, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Chiara ha deciso di lasciare il trono insieme a Riccardo, il ragazzo della segnalazione pubblicata sui social la scorsa settimana. I due hanno lasciato insieme lo studio.

La registrazione è subito iniziata con Chiara al centro studio. Parlando della sua relazione con Riccardo, Chiara ha dichiarato di essere stata molto presa da lui, durante la loro storia, mentre lui l’avrebbe considerata solamente come una storia occasionale e per questo motivo, Chiara ha accettato la proposta di diventare tronista. Nonostante abbia accettato la proposta di Uomini e Donne, Chiara ha continuato a sentire Riccardo.

Riccardo, presente in studio, ha smentito la dichiarazione di Chiara riguardante la relazione occasionale. Riccardo, inoltre, avrebbe sostenuto dei provini sia per Uomini e Donne che per Temptation Island.

Gli opinionisti hanno criticato Riccardo mentre la conduttrice ha invitato Chiara e Riccardo a chiarirsi meglio in privato. Dopo circa un’ora, Chiara è rientrata in studio, ammettendo di essere ancora interessata a Riccardo e i due hanno lasciato lo studio insieme.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.