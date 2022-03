Uomini e Donne, Tina contro Federica dopo la non scelta di Matteo: “Pesante come un macigno” (video)

Oggi, giovedì 31 marzo 2022, è andata in onda la scelta di Matteo Ranieri di ‘Uomini e Donne‘. La decisione finale è ricaduta su Valeria Cardone che gli ha risposto sì. Grande delusione, invece, da parte di Federica Aversano che, nelle ultime settimane, ha avvertito la preferenza dell’ex di Sophie Codegoni nei confronti della sua ‘avversaria’.

La reazione di Tina Cipollari non è tardata ad arrivare:

Ma cosa dici?! Non sono mai intervenuta in questi mesi perché molto spesso esco. La persona immatura, in questo momento, sei tu. Preferisco uscire se no oggi litigo. Sei proprio un ignorante. Visto che non sei la scelta, una persona educata come tu hai sempre ritenuto di essere… non ti ha scelto, fattene una ragione. Sai cosa ti dico… Ha fatto bene. Sei stata sempre un macigno. Bravo Matteo. Sono felice che non sei la scelta. Dopo tre mesi parlo. Non mi sei mai piaciuta. Sei stata sempre pesante come un macigno. Ed oggi l’hai dimostrato. Addio. Ciao bella. Fattene una ragione.