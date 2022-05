Uomini e Donne, Tina Cipollari ancora contro Fabio N.: “Sei un essere spregevole” (video)

Nuovo scontro tra Tina Cipollari e Fabio N. Durante l’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, l’opinionista del programma di Maria De Filippi ha litigato nuovamente con il fotografo delle vip:

Nova: “Quando il botulino si sgonfia e ti verrà la faccia da bulldog….”

Cipollari: “Queste confidenze non te le prendi. Non sto parlando del tuo fisico di mexxa”.

Nova: “Stai offendo molto peggio. Sono venuto qua e hai fatto una scena dove devo stare a guardare e subire?! Perché devono avere sempre ragioni le donne”.

La vulcanica vamp non ha particolarmente gradito le parole pronunciate nei suoi confronti evidenziandone alcuni difetti fisici:

Lui lo dice per screditarmi, per offendermi. A me del tuo operato non me può fregare niente. Stai qui a cercare una donna? Voglio vedere che grandi fixxe arriveranno…

Il cavaliere, nelle prossime registrazioni, spera di farle cambiare idea sul suo conto:

Io ti rispetto. Non so rispettare quando mi fanno incaxxare. Sei una persona molto intelligente. Quando qualcuno… tutti abbiamo il nostro zainetto di m…a, tu lo sai aprire bene, tirarlo fuori e sbatterlo in faccia alla gente. Con me hai fatto così, io reagisco e rispondo.

Tina, però, non sembra convinta dalle parole dell’uomo iniziando un nuovo botta e risposta senza esclusione di colpi (Qui, il video):

Cipollari: “Come uomo è un piccolo uomo in tutti i sensi.

Nova: “A me non frega niente di essere famoso. Se mi interessasse di mettermi in vista ti adorerei. Mi stai dando una visibilità pazzesca. Sto facendo una figura di m..rda perché mi istighi, mi continui ad attaccare, io reagisco Non sto a prenderle le mazzate. Rispondo e picchio duro anche io”.

Fabio, infine, ha riportato un episodio avvenuto qualche sera prima della puntata. Un gruppo di donne vistosamente ubriache, gli avrebbero fatto delle velate avances:

Nova: “Erano dei cexxi peggio di te..”

Cipollari: “Non sarò Miss Universo ma nemmeno sto cexxo. Mi puoi dire tutto ma non cexxo. Tu sei proprio bruttino. Non voglio più discutere con te. Mi fai un po’ tenerezza. Vedo un uomo che ha grossi problemi. Non mi va più di sparare sulla Croce Rossa. Sei un poveraccio di spirito, dell’animo. Si vede che sei di bassa lega. Non è detto che se hai fotografato quattro sgangherate sei un grande animo. Sei terra terra. Sei un essere spregevole.