Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Pinuccia: “Prenditela con me e non con mia madre” (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, in onda oggi lunedì 28 marzo 2022, Pinuccia ha voluto un ennesimo confronto con Alessandro.

Voglio far pace con te. Mi dispiace se ti ho detto qualcosa che ti ha mortificato e se ti ha fatto arrabbiare ma sei sempre nel mio cuore. Se mi vuoi ancora, io sono qui e ti voglio bene.

Il simpatico cavaliere, però, non è intenzionata ad approfondire una conoscenza che vada oltre l’amicizia. La dama di Vigevano, quindi, si è rivolta direttamente a Tina Cipollari.

Lei non sbaglia mai nella sua vita? A tutti può capitare. E’ l’ora di finirla… ha ragione Franco, qui c’è sempre la guerra, c’è tanta cattiveria.

La vulcanica opinionista non ha preso di buon grado l’ennesimo intervento della protagonista del trono over (Qui, il video):

Allora andate a casa vostra se qui c’è la guerra, se c’è il circo. Se vi rompete le paxxe, allora state a casa. E non rompete qui dentro. Ogni cosa che succede oggi se la prendono con il programma. Ce l’hanno a morte con il programma.

Uomini e Donne Uomini e Donne, è scontro tra Pinuccia e Tina Cipollari: “Mi sento male” (video)

Che tra le due donne non scorra buon sangue è ormai un dato di fatto:

Mangiato bene oggi, maleducata, villana. Con gli ospiti non ci si comporta in questa maniera. Dove è sua madre che le ha insegnato l’educazione. Villana. Mica siamo scemi…

Dopo essere uscita dallo studio, come una furia, Tina si scaglia contro Pinuccia. Poi, ha un momento di commozione nel ricordo della mamma che non c’è più:

Non ti permettere di parlare di me. Non parlare delle persone che non ci sono più. Prenditela con me e non con mia madre.

Maria De Filippi cerca di ristabilire la calma in studio convinta che Pinuccia, in realtà, non volesse tirare in ballo la mamma di Tina. Anche Alessandro l’invita a lasciar perdere: