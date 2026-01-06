Uomini e Donne, spoiler prossime puntate: la lite in studio, Sabrina rifiuta di andare via dal trono over

L’attesa per il ritorno di Uomini e Donne sta per finire. Il dating show di canale 5 torna ufficialmente in onda mercoledì 7 gennaio 2026, alle 14.45, con una serie di puntate ricche di colpi di scena. Il racconto delle vicende dei tronisti Ciro Solimeno, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania e dei protagonisti del trono over riprenderà da dove si era interrotto prima della lunga pausa natalizia.

Protagoniste indiscusse delle prossime puntate del programma di Maria De Filippi saranno Gemma Galgani e Sabrina Zago per il trono over, Cristiana Anania e Sara Gaudenzi per il trono classico. Sabrina, in particolare, si lascerà andare ad una rivelazione sul suo rapporto con Carlo scatenando la durissima reazione di Tina Cipollari che punterà il dito contro la dama di Torino.

Spoiler Uomini e Donne: Sabrina Zago scatena la lite

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne, la frequentazione tra Sabrina Zago e Carlo, il signore giunto in trasmissione esclusivamente per lei, continuerà. Gli spoiler svelano che la frequentazione tra i due raggiungerà un punto di non ritorno: al centro dello studio, Sabrina e Carlo racconteranno i dettagli della loro relazione ammettendo di aver trascorso la notte insieme.

Il cavaliere sembra pronto anche a lasciare la trasmissione con Sabrina la quale, invece, chiede tempo non sentendosi ancora pronta a lasciare nuovamente il programma dopo la delusione vissuta con Nicola con cui la storia, lontano dai riflettori, è durata pochissimo portandola nuovamente in studio.

L’atteggiamento di Sabrina, però, non convince Tina Cipollari che punta il dito contro la dama dando il via ad un’accesa discussione che si conclude con Sabrina che, in lacrime, esce dallo studio. La dama, poi, rientra e accusa Carlo di non averla difesa ma il cavaliere ribatte spiegando di averlo fatto e dicendosi sicuro che, un giorno, lascerà la trasmissione con Sabrina.

Spazio anche a Gemma Galgani che, invece, riceve l’ennesima delusione da Mario Lenti che non ha alcuna intenzione di ricominciare a frequentarla avendo dato inizio ad una conoscenza con una nuova signora con cui è già scattato il bacio.

Lite accesa anche tra Sara Gaudenzi e Marco Venoselli con la tronista che, stanca dell’atteggiamento del corteggiatore che considera troppo concentrato su se stesso, lo invita a rivalutare la sua posizione. Scricchiola anche la fiducia di Sara in Jakub con il quale, nelle prossime puntate, ci sarà una discussione.

Scintille anche nel trono di Cristiana Anania con Ernesto Passaro che, geloso, non sopporta più la vicinanza della tronista a Federico Cotugno. Una situazione difficile per Cristiana che, nelle prossime registrazioni, potrebbe anche annunciare la scelta mettendo fine alla sua avventura sul trono.