Uomini e Donne, Sabrina in lacrime va via dallo studio: cosa è successo alla dama

Le nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse da canale 5 a partire dal 7 gennaio 2025, vedranno tra i protagonisti Sabrina Zago, la dama che è tornata nel parterre del trono over dopo la fine della storia con Nicola con cui aveva lasciato il programma dopo una breve frequentazione. Lontano dalla trasmissione, la storia non è decollata ed è finita dopo pochi giorni con Sabrina che si è rimessa nuovamente in discussione tornando nel parterre del trono over.

Tra le dame più belle tra quelle presenti nel dating show di canale 5, Sabrina ha da poco cominciato una frequentazione con Carlo, un signore che è arrivato nel programma esclusivamente per lei. Sin dal primo incontro, Sabrina è stata colpita dal fascino del signore con cui ha scelto di cominciare una frequentazione ma proprio il rapporto con Carlo, nelle prossime puntate, sarà la causa di un crollo emotivo della dama.

Anticipazioni Uomini e Donne: la dichiarazione d’amore e lo scontro con Tina

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne sarà trasmessa la registrazione dello scorso 9 dicembre durante la quale Sabrina Zago tornerà al centro dello studio per confrontarsi con Carlo. Il cavaliere e la dama racconteranno di aver trascorso la notte insieme. Sabrina racconterà di considerare ormai Carlo un punto di riferimento ma di non essere pronta per concedergli un’esclusiva al punto da decidere di conoscere anche un altro signore.

Per Carlo che sembrava pronto anche a lasciare il programma con la dama sarà un duro colpo perché il cavaliere, poi, confesserà anche di essersi innamorato. L’atteggiamento di Sabrina scatenerà la reazione di Tina Cipollari che, se in passato l’ha difesa spesso, stavolta le punterà il dito contro. Tra la bionda opinionista e Sabrina nascerà un durissimo confronto in seguito al quale la dama lascerà in lacrime lo studio.

L’uscita di Sabrina, però, non durerà a lungo e non sarà affatto definitiva. La dama, infatti, tornerà nuovamente in studio e si confronterà nuovamente con Carlo accusandolo di non averla difesa. Il cavaliere, però, si difenderà e ribadirà di aver sostenuto la sua posizione e di essersi schierato al suo fianco. Il cavaliere, inoltre, aggiungerà che, nonostante i dubbi e le paure di Sabrina è sicuro che, alla fine usciranno insieme dal programma.

Tina, però, non nasconderà di avere dei dubbi convinta che, in realtà, alla dama, Carlo non piaccia realmente. Le puntate del dating show di canale 5 che andranno in onda a gennaio, dunque, saranno davvero grandi colpi di scena e regaleranno al pubblico anche la scelta di Flavio Ubirti che ha concluso il percorso sul trono scegliendo Nicole Belloni.