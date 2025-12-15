Uomini e Donne, Flavio ha scelto: la risposta della corteggiatrice

Lacrime, emozioni e reazioni inaspettata nello studio di Uomini e Donne per la scelta di Flavio Ubirti che, sul trono dalla prima puntata dell’attuale stagione, ha deciso di regalarsi un Natale d’amore facendo la propria scelta prima della pausa natalizia. Una scelta che non ha deluso le aspettative dei fan del tronista e che ha emozionato anche le dame del parterre del trono over che sognano un finale da favola esattamente come quello che ha avuto il tronista con la corteggiatrice con cui ha deciso di lasciare il programma per cominciare a costruire una vita insieme.

La registrazione di Uomini e Donne del 15 dicembre 2025, così, è cominciata con la scelta di Flavio Ubirti che, la settimana scorsa, aveva annunciato tutto chiedendo anche di poter trascorrere una giornata intera con le sue corteggiatrici. La redazione ha fatto in modo che tutto ciò avvenisse prima della registrazione delle nuove puntate durante la quale Flavio ha svelato il nome della ragazza che gli fa battere il cuore.

Scelta Flavio Ubirti: cosa ha risposto la corteggiatrice

Flavio Ubirti è arrivato alla scelta con Nicole Belloni e Martina Cardamone. Entrambe bellissime e con un carattere forte e deciso, nel corso delle varie puntate, hanno dimostrato di tenere tantissimo al tronista e di avere anche tante fragilità. Sia con Nicole che con Martina, Flavio ha fatto un percorso importante arrivando al momento della scelta con alcune certezze: l’ex tentatore, infatti, ha spiegato di trovare più genuina, naturale e spontanea Nicole vedendo, invece, in Martina delle reazioni più costruire.

Con tali premesse, Flavio è arrivato alla scelta finale che, come ha annunciato la pagina Instagram di Uomini e Donne è ricaduta su Nicole Belloni. Super emozionata, la corteggiatrice ha risposto sì dando il via ad un bacio sotto i petali rossi che hanno così sancito l’inizio del loro percorso di coppia.

Martina Cardamone ha avuto una reazione composta augurando il meglio al tronista anche se, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la sua delusione era evidente. Flavio ha spiegato alla Cardamone che l’avrebbe scelta fino a metà percorso, ma poi, tutto è cambiato. Il tronista, inoltre, ha dichiarato di aver rivalutato con il tempo Nicole e, per svelare che è lei la sua scelta, il tronista ha tirato fuori la lettera che lei gli aveva scritto aggiungendo: “Ciò che siamo lo voglio vivere” sotto le note di Unico Amore di Mina.

Per vedere la scelta di Fabio, però, sarà necessario aspettare le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda a gennaio 2026. Da lunedì 22 dicembre 2025, infatti, comincerà la pausa natalizia del dating show di canale 5.