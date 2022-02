Uomini e Donne, Sossio Aruta attore in un film con Giorgio Manetti, Tina: “Record di incassi” (video)

A quattro anni di distanza dall’uscita da ‘Uomini e Donne’, Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano in studio per fare il punto della situazione sulla loro vita di coppia lontani dalle telecamere. Nel 2019, i due innamorati hanno avuto una figlia Bianca che è la gioia del papà (Qui, il video):

Sono 4 anni che me la tengo stretta. La voglio tenere per tutta la vita, l’ho scelto per questa. Piango perché sono emozioni indelebili. Ricorda un percorso che ho fatto qua. Mi voglio riallacciare a Biagio. Tutto le cose che ti dice Gianni io le ho smentite con i fatti. Spero lo posso fare anche tu. Non è perché è la mia futura moglie ma Ursula è stupenda in tutto non solo esteticamente. Non solo perché è la mia futura moglie.