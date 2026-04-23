Uomini e Donne, il video social di Sebastiano e Elisabetta insieme in un locale scatena la bufera. Simona Cannata reagisce con frecciatine velenose: ecco tutta la verità sulla nuova coppia del Trono Over.

Uomini e Donne, Sebastiano ed Elisabetta: il video della verità dopo il trono over

Il Trono Over di Uomini e Donne ci ha abituati a tutto, ma la parabola di Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante sta scalando rapidamente le classifiche dei momenti più discussi di questa stagione.

Dopo settimane di addii plateali, lacrime in studio e ritorni lampo, la conferma della loro unione non è arrivata solo dalle anticipazioni delle registrazioni, ma da un video che sta infiammando i social.

Nelle immagini che circolano freneticamente su Instagram e TikTok, i due appaiono più affiatati che mai in un locale: abbracciati, sorridenti, sguardi complici e una canzone cantata a squarciagola.

Un’immagine che stride con il percorso tortuoso fatto nel dating show di Maria De Filippi, dove Elisabetta era passata dal ruolo di vittima delusa, dopo che lui le aveva negato l’esclusiva, a quello di fuggitiva, per poi rientrare in studio con una velocità che ha lasciato perplessi persino gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il “tradimento” via web e la furia social di Simona Cannata

Mentre il video della coppia felice colleziona visualizzazioni, nell’ombra si consuma il dramma di Simona Cannata. La cronaca dei fatti è quasi surreale: Sebastiano aveva ufficialmente lasciato il programma proprio con Simona, dichiarandosi pronto a iniziare una storia lontano dalle telecamere.

Peccato che, poche settimane dopo, il cavaliere sia stato avvistato su un traghetto diretto proprio verso Elisabetta. Una doccia fredda che la Cannata ha subito in diretta social, scoprendo di essere stata “sostituita” senza nemmeno una telefonata di spiegazioni.

La reazione di Simona non si è fatta attendere e, pur senza rilasciare interviste fiume, ha affidato il suo pensiero a un like al vetriolo.

La dama ha infatti approvato pubblicamente un commento che parlava apertamente di “accordo preventivo” tra i due, definendo la situazione ridicola e augurandosi un intervento drastico di Tina Cipollari.

Il pubblico, intanto, si spacca: tra chi tifa per il ritorno di fiamma e chi, come Gianni Sperti, sente odore di “business”, il video dei due che cantano al locale sembra essere la prova definitiva di una complicità che, forse, non si era mai interrotta davvero dietro le quinte.