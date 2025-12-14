Uomini e Donne, Sara già vicina alla scelta? La rivelazione dell’ex corteggiatore

Il trono di Sara Gaudenzi continua ad appassionare il pubblico di Uomini e Donne e, dopo Flavio Ubirti, potrebbe essere lei la prossima a fare la scelta.

L’arrivo di Sara Gaudenzi sul trono ha movimentato le puntate di Uomini e Donne. Schietta, diretta e con le idee chiare sulle caratteristiche che dovrà avere l’uomo che avrà al suo fianco, Sara è salita sul trono dopo aver provato a corteggiare Flavio Ubirti. La bellezza della tronista ha conquistato tutti i corteggiatori che sono scesi per lei ma anche quelli che, dopo aver conosciuto Cristiana Anania, hanno accettato di restare in trasmissione per conoscerla e corteggiarla.

I corteggiatori che hanno conquistato subito le sue attenzioni sono Marco Veneselli che, dopo essere stato eliminato dalla tronista Cristiana ha deciso di restare per corteggiare Sara e Jakub Bakkour che, dopo essersi autoeliminato dal trono di Cristiana, è tornato in trasmissione su richiesta della Gaudenzi.

Con entrambi è nato un feeling speciale anche se, finora, i baci sono arrivati solo con Jakub. La Gaudenzi, tuttavia, ha ammesso di avere ancora tanti dubbi da sciogliere al punto da aver richiesto l’arrivo di altri ragazzi ma, stando alle ultime dichiarazioni di un suo ex corteggiatore, la scelta potrebbe essere davvero vicina.

Sara Gaudenzi prossima alla scelta a Uomini e Donne? Parla un ex corteggiatore

Nelle registrazioni del 15 e 16 dicembre, Flavio Ubirti farà la sua scelta tra Martina Cardamone e Nicole Belloni e, dopo l’ex tentatore di Temptation Island 2025, la prossima a scegliere potrebbe essere proprio Sara Gaudenzi che, a detta dei fan, avrebbe occhi solo per Jakub e Marco. A pensarla così, tuttavia, è anche Nicolò, un suo corteggiatore che, dopo essere rimasto in panchina per diverse settimane, ha deciso di andare via convinto di non piacerle affatto.

Dopo aver fatto due esterne di cui una non è mai andata in onda, Nicolò è rimasto a guardare il percorso di Sara non avendo modo di interagire con lei e provare a corteggiarla. Di fronte a tale situazione, Nicolò ha capito di non piacere alla tronista decidendo di andare via. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, nel format Casa Lollo 3, l’ex corteggiatore ha svelato i motivi della sua decisione. “Dopo le due uscite che abbiamo fatto non mi ha più considerato. Vedevo che il suo interesse andava verso Jakub, come è tutt’ora”, ha spiegato.

Nicolò ha anche parlato della futura scelta di Sara che ha recentemente accolto tra i corteggiatori anche Simone, ex corteggiatore di Cristiana Anania. Una scelta insolita, a detta di Nicolò, convinto che si sarebbe fermata “con Jakub e Marco… La vedo un po’ in alto mare, è persa”.

In vista di una scelta, inoltre, Nicolò è convinto che, caratterialmente, Marco sia più compatibile con Sara aggiungendo di trovare Veneselli più sincero e spontaneo con il quale la tronista potrebbe creare una relazione più stabile e lunga.